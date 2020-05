TOP 10 akcí nároďáku za dekádu: Jágr, Pasta proti Rusům i Rachna kachna | iSport.cz

Skupina MS 2019: Česko - Švédsko 5:2

Jakub Vrána se v zápase se Švédskem, které pro národní tým otevíralo šampionát na Slovensku, trefil hned svou první ranou v národním dresu. Henrika Lundqvista nakonec překonal dvakrát a IIHF vybrala právě druhou trefu na 4:2. Filip Hronek dlouhým pasem vyzval českého snipera do brejku a ten velezkušeného brankáře Tre Kronor překonal nekompromisní ranou.

🇨🇿 What do you get when you cross an international legend with @NHL stars and a new generation of hungry players? @Narodnitym.



Check out the Czech Republic's top 10 #IIHFWorlds plays of the last 10 years. @68Jagr @pastrnak96 @NHLBruins pic.twitter.com/hzu19nkP37