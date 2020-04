Straka vyváží Pešánovi deficit kariéry, říká Sýkora. Co zazlívá Špačkovi? | iSport.cz

Jak na vás působí předpokládané složení nového trenérského štábu?

„Filip Pešán je dobrý trenér, v Liberci to jasně prokázal. Uznávám ho a fandím mu. Nicméně z hlediska hráčského to není jméno, proto k sobě potřebuje bývalé skvělé hokejisty. Ideálně s bohatou minulostí v NHL, což tenhle model splňuje. Trochu se jen divím Plzni.“

V čem?

„Že u toho budou rovnou dva klíčoví lidé z klubu. Ale předpokládám, že nad tím přemýšleli a vymysleli, jak to půjde skloubit. Jarda Špaček je na roli asistenta ideální volba, byť mu docela zazlívám, že výrazně neguje status trenérských licencí. Proces vzdělávání v tomto směru šmahem zamítá. Odpouštím mu to díky výborné práci, kterou s obránci dlouhodobě odvádí.“

A Martin Straka?

„Ten tomu všemu dodá především jméno, vyvážení deficitu velké hráčské kariéry Filipa Pešána. Jaký je Martin trenér, upřímně nedokážu posoudit. To bych říkal něco, co nevím. Každopádně je to velká hokejová osobnost, jsme kamarádi, mám ho rád, mohl jsem být u zrodu jeho hráčské kariéry. Jestli je tohle složení správné, ukáže čas, ale Filipovu volbu respektuji. Vidím to docela zajímavě.“

Pešán je zároveň šéftrenérem svazu, jak to jde dohromady s rolí hlavního kouče reprezentace?

„Ať mi současní či bývalí trenéři národního týmu prominou, té práce během roku zase tolik nemají. A bůhví, jak to bude dál kvůli současným problémům, které se promítnou do všech sfér života. Filip je mladý, energický, ať do toho jde po hlavě.“

Co od nového velení národního týmu očekáváte i s ohledem na předchozí éru Miloše Říhy?

„Miloš se po mistrovství světa v Bratislavě stal oblíbencem fanoušků, to je pravda. Já se k tomu vrátím. My pořád žijeme v domnění, jak to bylo všechno skvělé, ale nezapomínejme, že jsme na Slovensku hráli v domácím prostředí. Měl jsem za to, že až letošní šampionát ve Švýcarsku ukáže skutečný stav národního mužstva, potažmo našeho hokeje. Můžeme ale už jen spekulovat.“

Věříte nastupujícímu štábu víc než předchozímu?

„Filip Pešán je chytrý chlap, zkušenosti nasbíral, pokud se to vhodně doplní o myšlenky a práci Jardy Špačka a Martina Straky, pak by to snad mohlo klapat. Jarda dělal v reprezentaci pod různými trenéry, zkušeností má dost. Věřím jisté vyváženosti, sázce na zajímavé mladé hráče. V Plzni tento druh práce mají zakódovaný, jdou touto cestou. Nevěřím, že nároďák bude sázet především na starší hráče, určitě ne. To by mi k Martinovu pohledu na hokej vůbec nesedělo.“