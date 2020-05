Žádné holky, tohle je repre! Kaut se chystá na Slováky a cepuje Chytila | iSport.cz

Do ruky ovladač, nachystat se a hlavně nic nepodcenit. Martin Kaut a Filip Chytil si to v neděli rozdají v „repreduelu“ proti zástupcům Slovenska. Útočník Colorada a útočník New York Rangers, za Česko jde do akce hodně silná sestava. „Jedu kvůli tomu do Prahy. No co vám budu říkat, na výletě tam nebudu,“ směje se Kaut. A prozradil, jak dloube do kamaráda, ať se pořádně chystá taky. Nároďák je nároďák!

V neděli jde do finále charitativní projekt, kde si to mezi sebou rozdají ve třech disciplínách Česko a Slovensko. Více o celé akci čtěte ZDE>>>

Do bitvy se mohou zapojit fanoušci, kteří bojují o to, kdo koupí víc lístků ve virtuální aréně. Pak čekají na hokejisty obou zemí dovednostní výzvy. A navíc si to rozdají dva zástupci za Česko a dva za Slovensko ve hře NHL 2020.

Ovládat budou vlastní národní tým. Volba české strany? Dva útočníci z NHL, Martin Kaut z Colorada a Filip Chytil z New York Rangers. Oba mají s hrou solidní zkušenosti.

„Trénuju docela pilně. Vždycky večer si dám chvíli on-line zápasy, tak uvidíme, co předvedu. Jsem v dobré divizi, zhruba v nejlepší tisícovce, tak hraju snad proti hodně dobrým hráčům,“ těší se Kaut.

Na nějaké řeči, že si jede ze srandy zahrát, vyrazí na nákupy a užije si výlet, zapomeňte. „Do Prahy v neděli teda rozhodně nepojedu jen tak,“ usmívá se. On i Chytil jsou ve fázi kariéry, že mohou na obrazovce ovládat sebe. „Končil jsem v Coloradu, tak tam pořád jsem. Mají mě ve třetí lajně, ale dávám se do první, když hraju,“ prozrazuje Martin Kaut.

Takže... Nalevo kapitán Gabriel Landeskog, uprostřed Natham MacKinnon, napravo eso ze Žďáru nad Sázavou? „Jo, přesně tak to je, Rantanen to odnesl, je ve druhý lajně. Ale to taky není špatný, na přesilovce je,“ cukají mu koutky. „Takhle vám to řeknu, mám jiný styl, pár zápasů nám trvalo, než jsme si sedli, ale začalo nám to jít,“ rozesměje se dvacetiletý útočník.

V reálu nastoupil za Avalanche k devíti zápasům, při marodce chytil šanci, dal i dva góly. „Ne, jde o to, že já mám hodnocení asi 74, MacKinnon 89 a je to hrozně znát. V bruslení je to vidět hodně,“ vidí sám, že má před sebou ještě hodně práce, aby programátory donutil ke zlepšení své postavy.

Kaut se na nedělní zápas hodně těší. Je soutěživý, tak hecuje i Chytila, ať je taky nachystaný na víkend. „Pořád mu volám a píšu, jestli trénuje. Musím ho hlídat, má přítelkyni, takže se ho snažím držet ve formě, ať se soustředí na neděli a chystá se. Chápu, že dámě se věnovat taky musí. Ale tohle musí přítelkyně pochopit. Reprezentace je reprezentace, tam jde všechno stranou,“ směje se útočník Colorada.

V rámci přípravy si Martin Kaut ještě střihne pár lekcí s Bladem, hráčem, který skončil v e-sport extralize s Kometou na třetím místě. Možná na útočníka Colorada ve virtuálním prostoru taky narazíte, jen si ho na první dobrou nevšimnete. „Mám jiné jméno, abych moc nikoho nedráždil. Na konci mám jen svoje číslo 61, to zase jo,“ prozrazuje.

A prý v sobě nemá divocha, který po každém gólu běhá doma po pokoji a pumpuje pravačkou. „Extra je neslavím,“ usměje se. „Ale zase musím říct, že mám docela nervy, když soupeř vede nebo dostanu blbej gól, kvůli němu prohraju a vím, že v reálu by takový gól nepadl. Pořád to není stoprocentní realita. Pak postupně ale vychladnu, řeknu si, že je to jen hra, že o nic nejde,“ popisuje svoje gamingové emoce.

Tak v neděli do akce, pánové. Za Česko!