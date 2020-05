Rolinek o funkci kapitána: Nemůžete dělat divadlo. Zlato jsme prostě ukradli | iSport.cz

Automaticky za jeho jméno patří už deset let tři slova. Jaká? Tomáš Rolinek, kapitán mistrů světa. Na MS v Německu byl i Jaromír Jágr. Jenže písmeno měl na dresu on, válečník a pracant, který přijel z Magnitogorsku. „Jarda nechtěl dělat kapitána, takže na někoho céčko zbylo,“ vysvětluje, proč dostal přednost před největší hvězdou. Dál pak v rozhovoru pro iSport Premium k výročí slavného triumfu národního týmu rozebírá, jak by se měl kapitán chovat. První přikázání zní: Nic nehrát!

Je to jen písmeno na dresu, jedno „C“. A stejně má velkou moc, je důležité. Když ho necháte přišít tomu pravému, tým dovede udržet v potřebných mantinelech. Pokud se netrefíte? Špatným výběrem můžete i silnou partu rozložit. Jenže kapitánem se nestanete. Tím prostě jste, nebo ne.

V Německu se trenér Vladimír Růžička do téhle funkce trefil, dal ji Tomáši Rolinkovi. Asi byste našli šikovnější i rychlejší hráče. Jenže on hledal lídra a tehdy třicetiletý bojovník se do role šéfa pracovité party dokonale hodil. Na turnaji dal taky čtyři góly, válel. Nešlo jenom o to, co říkal, ale především, co dělal. Jak přistupoval ke každému střídání i tréninku.

Silných momentů si z památného turnaje vybaví každý minimálně deset. Máte nějaký svůj?

„Když se podívám deset let zpátky, tak si vybavím obrovskou euforii. Nejdřív se nám nedařilo, pak dařilo. Všechno se slije v jeden celek, kterým je poslední moment. Nikdy nezapomenu na ten pocit, kdy jsme porazili Rusy a stali se mistry světa. Pak přišly hrozně silné dojmy jako oslavy, cesta z letiště, Staromák. Tohle je pro mě ta největší věc.“

Vážně až ten konec, kdy všechno napětí bouchlo v totální radost?

„Přesně tak, když jsme to dokázali. Chcete vyhrát vždycky. Ale nikoho by před turnajem nenapadlo, že můžeme být mistři světa, že se nám povede něco, co vyšlo zlaté generaci a dalším super hráčům před nimi.“

Ale stejně, prohrajete s Norskem a Švýcarskem, zato všechny silné soupeře dovedete porazit. Uspějete ve chvílích, kdy musíte vyhrát, protože v opačném případě končíte. Nejde to trochu proti logice?

„Dva poslední zápasy před čtvrtfinále jsme museli vyhrát, bylo nutné porazit Lotyšsko a silnou Kanadu, jinak bychom vůbec žádné čtvrtfinále poprvé v historii nehráli. Ale právě proto musím před naším týmem smeknout. Netáhli nás jednotlivci. Jasně, byl tam Jarda Jágr, hokejista odskočený od všech. Ale celá parta se slila do jedné hromady, že jsme uspěli díky bojovnosti a právě týmu. Neměli jsme tam jediného člověka, který by chtěl něco dokázat za sebe. Hráli jsme jednoduše, obětavě, účelně.“

Takže pohoda být u téhle party kapitán? Žádné starosti?

(usměje se) „Hlavně měl být kapitánem Jarda Jágr, to říkám vždycky. Jednoznačně, tady není o čem.“

Jenže on tuhle funkci nikdy dvakrát nemusel.

„Nechtěl kapitána dělat, takže na někoho céčko zbylo. Celý rok jsem objížděl Euro Hockey Tour a tam jsem byl kapitánem já. Z NHL přijel jen Michal Rozsíval, dva brankáři a tehdy mladý Kuba Voráček. Pro mě to byla pocta céčko mít, vážil jsem si ho moc.“

Že by vás písmeno na dresu pálilo a dostávalo pod tlak, nehrozilo?

„Ne, spíš jsem ho vnímal jako zodpovědnost. Fakt jsem nechtěl, abych byl první kapitán, který národní tým dovede mimo čtvrtfinále, což nám prakticky celý turnaj hrozilo.“

Velkým lídrem byl Jaromír Jágr. Neměl jste respekt, že před ním v kabině řeknete něco, s čím by nemusel souhlasit, a vy vlastně nebudete přirozený?

„Vůbec, ani jsem se v tomhle nehlídal. Snažíte se neplácat blbosti, spíš říkat věci, které v danou chvíli cítíte a mohly by klukům pomoci. Dobře, v zápase máte v sobě adrenalin, když prohráváte třeba po dvou třetinách, něco se v kabině řekne. Ale to není jen o kapitánovi, svoje si řekne hodně hráčů. A podívejte se na ten slavný proslov Jardy, kdy céčko neměl, ale po porážce s Norskem novinářům řekl podstatné věci.“

Pronesl, že mladí, co nejezdí na šampionáty a omlouvají se, by měli líbat prdele Dopitům a spol. Vlastně tím překulil hlavní balvan po nezdaru 2:3 na sebe?

„Třeba právě tohle byl další motiv, který tým nakopl. Každý hráč si to přečetl a tým začal nějak fungovat. On céčko