Vokoun dostal přednost před Haškem, zlato ztratil. A na Staromáku chyběl | iSport.cz

Před turnajem to bylo žhavé téma. On, nebo Dominik Hašek, který vychytal v 45 letech titul s Pardubicemi? Kouč Vladimír Růžička měl jasno: Bude to Tomáš Vokoun! „Tahle důvěra pro mě byla hodně důležitá,“ vzpomíná brankář, jenž v na MS v Německu 2010 vychytal nájezdy ve čtvrtfinále i v semifinále. Postoupil do svého druhého finále po Vídni 2005 a znovu uspěl. To nebyla náhoda. V zamčené části článku pro iSport Premium Vokoun prozradil, jak naložil se zlatou medailí, proč chyběl na oslavách na Staroměstském náměstí, nebo jak vzpomíná na slavný proslov Jaromíra Jágra.

Dopředu si v duchu říkal, jestli do toho vůbec půjde. „Člověk viděl ty omluvenky,“ zpětně si vybavuje smršť NE. Řešil v sobě: Má to cenu? Sezonu měl mimořádně náročnou, reprezentoval i na olympiádě ve Vancouveru, kde Češi skončili ve čtvrtfinále. Duši měl zlomenou. I kvůli tomu, že s Floridou, ač měl skvělou formu, do play off neproklouzl. Ale nakonec vyslechl vnitřní hlas. Šel do toho. Jen doteď lituje, že nebyl slavit na Staroměstském náměstí.

„To mě hodně mrzí,“ připouští Tomáš Vokoun, jenž po Haškovi odchytal nejvíc zápasů (700) z českých brankářů v nejslavnější lize. Dnes působí na Floridě v roli kouče u mládeže.

V olympijské sezoně vám bylo třiatřicet, takže jste ještě před mistrovstvím měl v hlavě i to, že už reprezentovat nebudete, že?

„Nikde jsem to nerozhlašoval, ale sám pro sebe jsem si říkal, že to tak může být. Měl jsem poslední rok smlouvu na Floridě, navíc zklamání po Vancouveru bylo velké, těžce jsme prohráli ve čtvrtfinále s Finy (0:2). Do toho jsme se s Panthers nedostali do play off, takže se to ve mně bilo. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli do toho půjdu, byla to opravdu hodně náročná sezona. Zvlášť kvůli olympiádě.“

Ale nakonec jste dobře udělal.

(usměje se) „No to jo!“

Jak jste vnímal, že se mezi fanoušky hodně řešilo, jestli máte chytat vy, nebo legendární Dominik Hašek, jenž zářil v extralize?

„Vím, že se to mezi lidmi probíralo. Ale když jsem mluvil s Vláďou Růžičkou, jasně mi řekl, že pokud budu mít zájem reprezentovat i na šampionátu, tak má jednoznačně zájem, abych jel já. Od Růži jsem měl slovo, že chce, abych byl jedničkou. Že se mnou počítá.“

To vás muselo hodně těšit.

„Stoprocentně. Z mého pohledu je důležité, aby trenéři věděli, jak to s brankáři chtějí udělat. Že buď někoho určí dopředu jedničkou, nebo to nechají podle toho, jak se bude turnaj vyvíjet. Ale gólmani by měli vědět, na čem jsou. Pochopitelně jsem dost zkušený na to, abych věděl, že se všechno může změnit během chvíle. Je to hrozně ošemetný, zvlášť při krátkodobém turnaji. Ale pro mě bylo super, že jsem věděl, na čem jsem.“

Vám Růžička maximálně věřil už před zlatou Vídní v roce 2005. Tehdy jste před turnajem neměl zrovna oslnivou formu, ale i tak řekl: Postavím to na tobě.

„Možná i proto mi věřil také před Německem. Když trenér má s hráčem už nějakou zkušenost, může důležité rozhodnutí udělat s lehčím srdcem. Možná to nějakou roli hrálo.“

Čím to, že právě vy jste si získal jeho důvěru?

„To je otázka spíš na Růžu, my jsme se o tom spolu nikdy nebavili. Každý kouč má svoje metody. Podle mě Vláďa hodně dá na svůj cit a na to, jak hráči věří. Nešlo jenom o brankáře. I další hráče si vybíral podle toho, jak to vnímal, i když třeba statisticky by mu někdo mohl namítnout, že zrovna ten kluk neměl ideální sezonu. Ale na to Růža nekoukal. Když někomu věřil, vzal ho. Pokud jde o Německo, předtím jsem měl jednu ze svých nejlepších sezon v NHL. I když jsme nepostoupili do play off , byl jsem podle čísel jedním ze tří top gólmanů v lize, dařilo se mi.“

Před Vídní 2005 to ale až tak zářivé nebylo, během výluky jste měl velké výkyvy.

„Ve Znojmě to bylo proměnlivý. Jednou dobrý, pak ne. Šel jsem do finské ligy, kde mi play off až tolik nevyšlo. Spousta lidí říkala, že jsem nechytal dobře a že by měl být jedničkou někdo jiný. Ale Růža se za mě tehdy jasně postavil, řekl mi, že mi prostě věří. Že jsem dobrý brankář a nezajímá ho, co říkají ostatní. Že on je kouč. Prohlásil to i veřejně. Pamatuju si, že při prvním utkání se Švýcary jsem byl dost nervózní. Puky mi sice hodně poskakovaly, ale nakonec jsme to se štěstím zvládli, vyhráli jsme. Pomohlo mi, že mám důvěru od trenéra, od toho jsem se odrazil. Pak už byly výkony dobré.“

Když se vrátíme k roku 2010, reprezentoval byste i přesto, kdyby kouč rozhodl, že pojedete ve dvojici s Haškem?

„Ono se to po deseti letech těžko říká. Jestli jo, nebo ne… Nemyslím si, že bych s tím měl problém, pokud jde o Dominika, ale upřímně říkám, že nevím, jestli bych jel. Čistě z toho důvodu, jak už jsem zmiňoval, že jsem sám v sobě řešil, jestli do toho v olympijské sezoně půjdu. Není žádná sranda opustit zase rodinu.