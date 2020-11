Hrachovina jako Sňozík! Je to jeho názor, vše vysvětlil, hájil ho Pešán

Sňozík se proslavil rozhovorem před osmi lety, ve kterém velmi jadrně zhodnotil prohru zoufalých Bohemians v záchranářském boji se Žižkovem.

„Já nechytím ani taxík, zase jsem nechytil nic navíc.“

„To musí zhodnotit trenér, má na to školy, já mám ho*no.“

„Prohráli jsme snad sto zápasů, ty vole. Já ani nevím, kdy jsem naposledy vyhrál, snad někdy v žákách…“

I takovéhle perly tehdy padaly. „Teď se tomu zasměju, ale v tý situaci to ze mě stříkalo hrozným způsobem,“ řekl bývalý gólman coby host show TIKI-TAKA na O2 TV Sport. Pokutu prý za ostrá slova nedostal, ani žádné pokárání, a krotit se od té doby taky nechtěl. „Proč? Člověk to má říct tak, jak to cítí, žádné nicneříkající fráze. Možná jsem si mohl odpustit nějaká sprostá slova, ale zas to nebylo něco, co by mladší hráči neznali.“

Podobně svérázným způsobem se teď vyjadřoval hokejový brankář Dominik Hrachovina. Český reprezentant v rozhovoru před Karjala Cupem označil pandemii koronaviru za divadlo vymyšlené médii, a když pár sekund nepřišla otázka, ulevil si „Se klidně neptejte, mně je to u pí*e.“

Poslechněte si, jak mluvil brankář Hrachovina: COVID je divadlo. Se klidně neptejte, mně je to u pi*e

K jeho slovům se vyjádřil i jeden z dalších hostů TIKI-TAKA, trenér národního týmu Filip Pešán. „Nikdo Dominikovi nebere jeho názor, ale reprezentační půda není ten správný prostor, kde ho vyjádřit,“ řekl diplomaticky. „Řekl si, co si myslí, ale bylo to při akci nároďáku, to bylo nešťastné,“ přitakal Vladimír Šmicer.

„On to vzal, my jsme se za něj omluvili, pak nemělo cenu se v tom babrat. Nejlepší odpovědí pak byla jeho vychytaná nula s Finskem,“ dodal. Jeho vyřazení z týmu prý nebylo na pořadu dne, i kvůli tomu, že se Pešánovi před turnajem nashromáždil nespočet omluvenek. „V kabině to klukům vysvětlil, že to nemyslel zle, bohužel mu to takhle uteklo. Ale je to jeho názor, za kterým si stojí. To není důvod vyloučit ho z nároďáku,“ doplnil trenér.