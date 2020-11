Gólman Hrachovina nejen o COVIDu: Vymyšlené divadlo! Je mi to u pi*e!

Český brankář Dominik Hrachovina se v nové sezoně vrátí do Tappary Tampere, tedy do klubu, ve kterém vyrostl do seniorského hokeje a vychytal tam dva mistrovské tituly • Michal Koštuřík / Sport

Po uplynulé sezoně, kdy zářil v dresu Liberce, se vrátil do Tappary Tampere, kde už v minulosti strávil sedm let a s níž vyhrál dvakrát finskou ligu. Spolu s ním do předního severského klubu přišli i další Češi: Jiří Smejkal, Michael Špaček a Michal Moravčík . „Byl to návrat domů. Klukům se snažím pomáhat, jak nejvíc můžu. Snažíme se držet pospolu,“ řekl českým novinářům v online hovoru na dálku gólman Dominik Hrachovina .

S komunikací ale parťákům nepomáhá. „Nejsem překladač Googlu, od toho tam jsou trenéři nebo jiní. Od toho jsem se naučil finsky, abych tohle nemusel absolvovat. Na to tam mají jiné kluky než mě,“ překvapil odpovědí i tónem.

Po další otázce novináře deníku Právo nastala asi třísekundová prodleva, než se stihl přihlásit další tazatel. „Se klidně neptejte, mně je to u pi*e,“ vyhrkl Hrachovina. Před ním seděli u notebooku v Helsinkách trenér Martin Straka a nováček Jan Myšák. Po klidných a veselých rozpravách byl tohle jiný šálek.

Následoval dotaz na „covidová“ opatření ve Finsku. „Denně se o tom mluví, o tom divadle vymyšleným váma, médiema! Ve Finsku je naštěstí situace normální, zaplaťpánbůh, že nejsem v České republice a nemusím řešit, co se děje tam,“ překvapil svým názorem Hrachovina, který se poněkud kontroverzními konspiračními názory prezentuje i na svých sociálních sítích.

Podle informací iSport.cz má například na nynějším reprezentačním srazu ve Finsku problém s nošením roušky, kterou odmítá, seč může.