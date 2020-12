Ach ta buly. Většinu času jsme naháněli puk, štve Pešána po prohře

Neodehráli špatný zápas. Vstup do Channel One Cupu však českému týmu v Moskvě nevyšel. S Finskem prohrál 3:4. Trenéra Filipa Pešána potěšila hra šesti nováčků, pozápasové online interview se však točilo hlavně kolem jisté herní činnosti, která Čechům nešla. Vhazování. „Bohužel se nám na poslední chvíli omluvili ryzí centři, takže my jsme teď museli do středu útoků posunout i kluky, kteří v klubech hrají na křídle. Bylo to vidět,“ přiznal kouč.

Co rozhodlo o tom, že jste nakonec zůstali o gól za Finy?

„Při hře pět na pět byla hra vyrovnaná, oba týmy měly problémy v obranném pásmu. Rozhodly speciální formace, při kterých bohužel Finové dali o jeden gól víc než my. Ten nám pak chyběl, abychom zápas dotáhli aspoň do prodloužení. Obecně v zápase nám nešla vhazování, to byla naše slabá stránka. V oslabení to pak bolí dvojnásob, hrát pak celé dvě minuty v obranném pásmu, to je nadlidský výkon. Bulema jsme si nepomohli.“

Divák u televize si toho třeba tolik nevšimne, ale byla vhazování velký průšvih? Získávání puků pak stojí hodně sil, která třeba v závěru můžou chybět.

„Souhlasím, že ty síly pak mohly chybět. Řekl bych ale, že to docela vidět je. Kdo se na hokej dívá trošičku erudovaněji, vidí, že je velký rozdíl hrát na kotouči, nebo puky celý zápas nahánět. Bohužel se nám na poslední chvíli omluvili ryzí centři, takže my jsme teď museli do středu útoků posunout i kluky, kteří v klubech hrají na křídle. Bylo to vidět. Je velký rozdíl mít po buly po na holi.“

Nebyl to trochu netypický zápas s Finskem? Za dvě třetiny padlo sedm gólů, k vidění bylo docela dost chyb.

„Ano, byl to trochu zápas mimo box. Na druhou stranu bylo to hodně vyrovnané, i když z obou stran ne úplně dobře organizované. Že by to ale byly nějaké průsery, to se nedá říct. Finové prostě využili o jednu přesilovku víc než my.“

Do sestavy jste nasadil šest nováčků, jak obstáli? Lukáš Jašek s Dominikem Lakatošem dokonce skórovali.

„Kluci to zvládli. Velmi těžkou roli měl Petr Kodýtek, který naskočil do oslabení a potom nahradil zraněného Lukáše Sedláka. Všichni se s tím poprali, v zápase rozhodně nepropadli. Je to pro ně velká zkušenost do dalších let.“

Hlavně Jašek byl v utkání hodně vidět. Odehrál spoustu minut, byl v elitní přesilovkové řadě.

„Lukáš odehrál dobrý zápas. Na druhou stranu to, že měl v zápase dva body, nic neznamená. Odehrál slušnou premiéru za nároďák, byla tam ale taky spousta chyb, prohraných soubojů. Pokud chce Lukáš hrát NHL, musí daleko víc zabrat. Udělal ale dobrý první krok.“

Jak jste byl spokojený s hrou první formace ve složení Jaškin – Kaše – Nestrašil? Jak ještě líp využít potenciál střelce Jaškina?

„Všechny formace spolu trénují jeden a půl dne. Kdyby člověk měl více času, mohl by daleko víc využít předností těch hráčů. Je to ale pro všechny stejné. Ta lajna určitě neodehrála špatný zápas. Dali branku v přesilovce, což je pro jejich sebevědomí důležité. Bohužel i takhle lajna hodně prohrávala bule, takže místo aby hráli na kotouči, tak většinu času ho naháněli. Musíme na tom zkusit zapracovat.“