Plichta po šesti letech. Přesilovky? Lehčí než v tréninku, smál se Stránský

Voda vře při sto stupních, s nulou mrzne. A se Švédy se prostě neremizuje. Platilo to šest let a celkem 24 zápasů! Až do čtvrtka. Národní tým předvedl v Malmö na úvod turnaje solidní představení, s během zápasu jeho výkon gradoval. V prodloužení se však žlutá lavina utrhla a sebrala dva body za výhru 3:2 v nastavení. Největší plus na výkonu? Přesilovky. „Byly lehčí než v tréninku,“ usmíval se Matěj Stránský.

Věděli, co je čeká. „Bude to hodně bruslivý zápas. Švédové jsou doma, od prvních minut si budou chtít vytvořit velký tlak. Prvních pět nebo šest střídání bude hodně důležitých, pak se podle mě tempo srovná,“ věštil asistent reprezentačního kouče Jaroslav Špaček .

Jak řekl, tak se stalo.

Úvodní minuty patřily jednoznačně žluté lavině. „Začali líp, byli lepší. Až přesilovka nás víc dostala do hry. Na konci nás ale zase přehrávali,“ hlásil útočník Jiří Smejkal, který v páté minutě otvíral v početní výhodě skóre zápasu. Pak se hra vyrovnala. A rovněž skóre.

Přesilovky i dál určovaly vývoj večera. Švédové v jedné z nich vyrovnali, Češi pak měli v polovině zápasu krátkou dvacetisekundovou výhodu pěti proti třem. Zatlačit soupeře ale stihli. Obrovskou šanci měl Matěj Stránský, kterého našel před brankou nehlídaného kapitán Michal Birner . Při následné standardní převaze jednoho muže spálili své příležitosti jak Birner, tak i Michael Špaček.

A tak zafungovalo obligátní: nedáš – dostaneš. „Tak to bohužel bývá. Tyčka, pak další velká šance. Nic z toho. No a na druhé straně to hned padlo. Určitě jsme se z toho ale nesložili, pak jsme hru vyrovnali,“ říkal Stránský.

Nejlepší střelec domácí Tipsport extraligy vyšel na úvod turnaje před prázdným hledištěm gólově naprázdno. „Měl jsem pár šancí, které bych měl dávat. Nepadlo to tam, ale nesmím věšet hlavu. Další zápas ho tam fouknu,“ mrknul šibalsky do kamery. Šanci bude mít už v sobotu v poledním duelu s Finy, ti padli s Ruskem (2:3).

Dalo se očekávat, že pokud výběr Filipa Pešána mohl Tre Kronor něčím chytit pod krkem, budou to přesilovky. Oba tréninky v Malmö vyplnilo z velké části právě jejich pilování. Cvičení daných kombinací, modelů. Zkouška signálů.

„Zaměřili jsme se na to. Měli jsme tam dané určité formy, jsme rádi, že nám to vyšlo,“ vyzdvihl přednost Ocelář Stránský, pak s úsměvem k početním výhodám přidal: „Byly lehčí než v tréninku, protože naši kluci na oslabení lítali jak blázni. Teď v zápase bylo toho prostoru trochu víc. Dařilo se nám to, snad nám to půjde takhle i dál.“

V prodloužení měli vítězství na holi Radan Lenc s Davidem Tomáškem . Ztroskotali ale na skvěle chytajícím brankáři Viktoru Fasthovi. Propadli, nestihli návrat. Na Patrika Bartošáka se pak řítili hned dva Švédové zcela sami. Samostatnou akcí zakončenou blafákem jim druhý bod přiklepnul Linus Johansson. „Byl to šílený pohled. Koukáte jim na záda, snažíte se je dohnat, ale nemáte šanci. Jen čekáte, jestli to gólman nechytne. Tak to ale bohužel při hře tři na tři bývá,“ popsal poslední moment večera ze svého pohledu Lenc.