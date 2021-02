Smutný střelec Lenc: Koukat se na dva ujíždějící Švédy? Šílený pohled

Přestože výkon celého národního týmu se rozjížděl pomalu, první útočná formace soupeře motala od první minuty. Zatímco na souhru libereckého dua Radan Lenc a Michal Birner jsou fandové zvyklí, novinkou bylo přidání Michaela Špačka. A tahle trojička si sedla, ladilo jim to. Prohře 2:3 po prodloužení ale nezabránili. „Teď to mrzí dost. Šancí jsme měli hodně. I v prodloužení,“ smutnil Radan Lenc, střelec vyrovnávací branky na 2:2.

Vaše útočná trojice byla jasně nejnebezpečnější. Vypadalo to, že jste si sedli bez problémů.

„Samozřejmě, je to o dost lehčí, když můžeme hrát společně s Michalem Birnerem, se kterým nastupuji už dva roky v Liberci. Tam je souhra daná už z klubu a Michael Špaček k nám parádně sednul. Je to výborný hráč a já jsem s touhle lajnou maximálně spokojený. Mohli jsme dát ještě nějaký ten gól navíc, protože jsme si tam šance vytvořili.“

Probíhalo to na trénincích tak, že jste si s Michalem Birnerem společně Michaela Špačka ladili?

„Ne, tak to vůbec nebylo. Žádným způsobem jsme ho ´neupravovali´. Jen jsme si řekli několik drobností, který bychom chtěli využívat, ale všechno vychází ze systému, který určí trenér. A já si myslím, že to sedí všem hráčům, všichni víme, kam si najíždět a jak hrát.“

Ze zápasu nakonec odnášíte pouze bod, i když vítězství bylo v závěru nesmírně blízko. Chvílemi to bylo opravdu z jedné šance do druhé…

„Mrzí to hodně. Už ve druhé třetině jsme několik šancí neproměnili a ve té třetí se nám podařilo srovnat v přesilovce, což je super, ale zase jsme těch gólů mohli dotlačit víc. A v tom prodloužení, to byla těžká situace.

Vy jste byl na ledě právě při tom klíčovém momentu, kdy z vaší gólové šance byla rázem vítězná trefa na druhé straně. Co se tam stalo?

„Dobře jsme se vykřížili s Davidem Tomáškem, ale bohužel z té šance gól nepadnul. Já jsem tam pak možná udělal drobnou chybu, že jsem vystoupil proti Švédům místo toho, abych to zatáhnul zpět. To jsem asi mohl vyhodnotit jinak. Bohužel jsme z té akce inkasovali.“

Co jste si říkal, když jste makal dozadu a koukal se na dvě ujíždějící švédské jmenovky, jak uháněli na Patrika Bartošáka?

„No, musím říct, že to byl především dost šílený pohled. Prodloužení prostě takové momenty přináší. Celou dobu jsem si říkal, že to snad Patrik Bartošák chytí a udrží nás tak ve hře a dá nám další šanci na výhru. To se bohužel nestalo, ale rozhodně to neříkám tak, že by to byla jeho chyba. To vůbec ne.“

Lze tak říct, že až na špatnou koncovku byl váš gradující výkon ke konci blízko k ideálu?

„Je pravda, že náš výkon šel nahoru a třetí třetina byla z našeho pohledu asi nejpovedenější. Šance díky tomu byly. Já jen věřím, že naše souhra bude ještě lepší a ty vytvořené příležitosti budeme proměňovat.“

Mimochodem, jste jediný hráč, který odehrál v sezoně všechny zápasy národního týmu. Švédy jste tak potkal už potřetí. Byl tenhle švédský celek ten nejsilnější?

„To je dobrá otázka, stejnou mi po utkání položil i Michal Birner. Mně se zdál, že tenhle výběr byl asi nejlepší, nejrychlejší. Měli dobrý přechod do útoku a byli silní i na kotouči. Z těch tří výběrů byl tenhle nejkvalitnější.“