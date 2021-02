Finsko - Česko 3:2sn. Druhá prohra na turnaji, nájezdy rozsekl Saarijarvi

Již ve druhé minutě otevřel skóre Matěj Blümel. V úvodu třetí třetiny zvýšil při přesilovce další útočník Radan Lenc. Brankář Patrik Bartošák držel čisté konto do 47. minuty, kdy snížil Teemu Turunen. V 52. minutě pak obránce Vili Saarijärvi vyrovnal a následně rozhodl i nájezdy, v nichž byl jediným úspěšným exekutorem.

Debut v dresu národního mužstva má za sebou útočník Filip Suchý. V neděli nastoupí svěřenci kouče Filipa Pešána proti dosavadnímu suverénovi seriálu Euro Hockey Tour Rusku. Zápas v Malmö Areně začne stejně jako dnes již v poledne.

Český tým naplnil skvěle předsevzetí začít herně lépe než v předchozím duelu se Švédy. Finy přestřílel v úvodní dvacetiminutovce drtivým poměrem 20:4, jenže z převahy vytěžil pouze jedinou branku. Už po 71 sekundách otevřel skóre Blümel, který si našel volný puk po buly v útočném pásmu a při druhém startu v národním týmu dal druhý gól. Shodou okolností skóroval opět v souboji s Finy.

V polovině úvodního dějství hráli Češi více než minutu a čtvrt pět na tři, brankář Juvonen ale držel finský výběr nad vodou. V závěru pokračující klasické přesilovky navíc chyboval ve vlastním obranném pásmu Lenc, jehož obral o kotouč Turunen, Bartošák ale situaci parádním zákrokem zachránil. Ve 14. minutě zakončoval z ideální palebné pozice Birner a Juvonen se štěstím puk vytěsnil. V poslední sekundě neúspěšně dorážel Stránský.

Ve druhém dějství se dění na ledě vyrovnalo, k čemuž výraznou měrou přispěla i tři veskrze zbytečná oslabení českého týmu. Dvakrát zahrozil Flek, jinak byl ale o něco zaměstnanější z obou gólmanů Bartošák. Na těsném vedení Čechů se ale nic nezměnilo. I proto, že Bartošák vychytal Kemiläinena a Björkqvista.

Zkraje třetí části propadl český tým ve středním pásmu a pustil Seveřany do velké šance, ale Bartošák měl i štěstí, když pokus Turunena zastavila za jeho zády pravá tyčka. Jen chvilku poté ale pykal za vyhození puku do hlediště Rindell, Stránský si v přesilovce vyjel do zakončení a Lenc dorážkou z hranice brankoviště zvýšil.

Finy ale už za necelé tři minuty vrátil do hry Turunen, který přesměroval Koivistovo nahození. Kvůli špatně odehranému buly pak navíc pykal Špaček. Kodýtek sice zahrozil v oslabení, jenže pak dostal nad kruhy nabito Saarijärvi a vyrovnal.

Zbytečný faul Smejkala záhy nabídl Finům další početní výhodu, během níž nechybělo mnoho, aby Finové dovršili rychlý obrat - Nurmiho teč zazvonila opět na pravou Bartošákovu tyčku. Stav 2:2 už se ale nezměnil a nerozhodlo se ani v prodloužení.

V nájezdech skončily úvodní pokusy Stránského a Birnera shodně na levé tyčce, neuspěl ani Lenc, Bartošák na druhé straně neměl problémy, jenže ve čtvrté sérii ho po neúspěšném Špačkově nájezdu překonal Saarijärvi. Tomášek tak musel dát, ale Juvonen ho vychytal