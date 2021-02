Národní tým skládá novou defenzivu, páteří Moravčík: Příjemné, ale...

Roky byla jejich nominace na turnaje Euro Hockey Tour jistotou. Michal Kempný, Jan Kolář, Tomáš Kundrátek a další. To byla kostra obrany národního týmu. Jenže se z různých důvodů rozpadla. Teď se lepí nanovo. Její nejpevnější součást? Bek finské Tappary Michal Moravčík. „Je to moc příjemné, fakt si to užívám,“ tetelí se 26letý defenzivní držák. V sobotu v poledne nebude chybět v sestavě na Finy ve druhém duelu na Švédských hrách (12.00, ČT2, nebo online na iSport.cz ).

Někdo odešel do NHL, jako třeba Radim Šimek, Michal Kempný nebo Jan Rutta. Další věkem přepustili místo mladším, například Jan Kolář či Ondřej Němec. No a několik jich národní tým dočasně opustilo vlivem výkonů nebo zdravotních patálií. Tady můžeme jmenovat například Tomáše Kundrátka a Adama Poláška.

Tato a další jména tvořila poslední roky jasně nalajnovanou defenzivní osu reprezentace. Z výše uvedených důvodů však byla nutná přestavba. Některé kameny se vyměnily, jiné přeskládaly. Další získaly důležitější nosnou úlohu.

Na právě probíhající Švédské hry pozval trenér Filip Pešán velmi zajímavou obrannou skladbu. Nechybí Libor Šulák, David Musil nebo Lukáš Klok. Ti všichni se klidně můžou objevit v nominaci na květnové mistrovství světa. Totéž platí u mladého talentu Filipa Krále. Hlavní tváří a jistotou zadních řad je však Michal Moravčík.

V roce 2017 rychle skočil do role držáka a stálice. Jeden turnaj na zkoušku a pak dlouho nic? Kdepak. Moravčík hned získal pevné místo. Teď se může spolehnout, že mu prakticky vždy pár týdnů před turnajem EHT zabzučí mobil, který bude na druhém konci k uchu tisknout Pešán. Hrál na Karjala Cupu, pokud by kouč záměrně na ruský turnaj nevynechal hráče ze Skandinávie, jistě by byl i tam.

„Je to strašně příjemné, každého hráče to potěší,“ odpověděl na otázku ohledně vychutnávání si role klíčového člena obrany národního týmu. „Nikdy jsem ale nepřemýšlel stylem, že bych měl místo jisté a byl nějakým základem nové kostry. Pořád máme spoustu dobrých beků v KHL i doma v extralize. Jsem rád, že teď zase ukázali trenéři na mě. Cením si jejich důvěry, chci odvést maximum, abych jim to splatil,“ přidal.

Mezi další pilíře můžeme počítat například také Jakuby Galvase a Jeřábka, byť ani jeden aktuálně ve Švédsku s reprezentací není. Právě Jeřábek je jednou z mála tváří, která obléká národní dres od roku 2015 pravidelně.

Moravčík se v sezoně 2018/19 snažil získat místo v Montrealu, z farmy však nevyskočil. Vrátil se do Česka, tento ročník tráví ve finském Tampere v týmu Tappary. Ve statistice plus/minus je v klubu nejlepší. V celé lize mu pak v tomto ohledu patří šesté místo! „Daří se, jsem spokojený. Nehraju sice přesilovky, ale dostal jsem důvěru jako první bek na oslabení. Tu roli jsem vzal. Když se dohrává těsný zápas, jsem na ledě,“ říkal spokojeně.

Přiznal, že těžce nesl pauzu, kterou finská nejvyšší soutěž od začátku prosince měla. Zápas se hrál zhruba jen jednou za dva týdny. „Byl jsem na tom špatně. Fyzicky i psychicky, všechno je to propojené. Měl jsem toho plné zuby. Měl jsem z toho doma splín, na svoji paní jsem byl nerudný. Teď už je to mnohem lepší, liga se rozjela, hrají se zápasy, vyhráváme,“ dodal spokojeně. Po špatném startu aktuálně jeho Tappara vyhrála už devětkrát v řadě.

První utkání se Švédy odehrál Moravčík po boku Musila, ten dostane pro sobotní duel s Finy volno. Novým parťákem mu bude Král. „Musíme zrychlit a zpřesnit hru na puku. Líp musíme zvládat taky osobní souboje,“ velí Moravčík.

Obránci v národním týmu v aktuální sezoně Jméno (tým): zápasy/body (góly+asistence)

Michal Moravčík (Tappara): 4/2 (0+2)

Ondřej Vitásek (Liberec): 4/0

Jakub Galvas (Jukurit): 3/2 (1+1)

Daniel Gazda (Zlín): 3/1 (1+0)

Filip Hronek (Detroit): 3/2 (1+1)

Lukáš Klok (Rauma): 3/0

Jan Košťálek (Sparta): 3/1 (0+1)

Dominik Mašín (Chabarovsk): 3/1 (0+1)

David Sklenička (Jokerit): 3/1 (0+1)

Jakub Jeřábek (Podolsk): 2/0

Ronald Knot (Liberec): 2/0

Vojtěch Mozík (Kunlun): 2/0

Pavel Pýcha (Č. Budějovice): 2/2 (1+1)

Andrej Šustr (Kunlun): 2/0

David Jiříček (Plzeň): 1/0

Filip Král (Kometa): 1/0

Šimon Kubíček (Č. Budějovice): 1/0

David Musil (Třinec): 1/0

David Němeček (Sparta): 1/0

Stanislav Svozil (Kometa): 1/0

Libor Šulák (Oulu): 1/0