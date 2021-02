Pešán stihl Ledeckou, pak káral za nedisciplínu: Na Rusy bude plno změn

Zápas jste měli výtečně rozjetý, ztratili jste ho kvůli nedisciplinovanosti?

„Myslím, že jsme opět zopakovali věc, která nás v negativním smyslu zdobila i minulý zápas. A to je právě nedisciplinovanost. Zbytečně jsme předali soupeři v zápasu iniciativu, přitom jsme byli dlouho lepší. I tohle je charakteristika týmu, který není úplně zkušený. V tom vidím hlavní důvod, že jsme utkání ztratili.“

Z čeho nedovolené zákroky vyplývají?

„Jeden faul byl technický po buly, jeden v útočném pásmu po forčekingu. Nemyslím si, že by to bylo z nedostatku dovednosti nebo pohybu. Kluci se snažili, byli aktivní, chtěli se dostat na kotouč a někdy trošku nešťastně nebo nešikovně zahráli souboje, po kterých šli ven. Bohužel, to není omluva. Je to rozhodující věc, která nám zápas opakovaně prohrála.“

Tentokrát jste zklamali i v nájezdech, neprosadili jste se ani jednou. Byl čas je trénovat?

„Přitom jsme je v pátek pilovali na tréninku. Vyhrál jsem je já, bohužel jsem se nemohl na zápas svlíknout. (usměje se) Teď zase vážně. Nebyl úplně dobrý led, proto většina hráčů volila střelu místo blafáku. Nebudu říkat, že je o štěstí, je to o tom provedení. My jsme dvakrát trefili tyč, nic nám tam nespadlo. Bohužel.“

Do složení mužstva jste oproti čtvrtku moc nesáhl. Věřil jste, že po předešlém ztraceném utkání se Švédy další severský souboj zvládnete?

„S kolegy jsme se shodli, že ponecháme tři útoky i obranné dvojice pohromadě, abychom netočili se sestavou nahoru dolů ze dne na den. Teď uvidíme, jak to složíme na neděli. Ale bude to plné změn.“

Jak na vás působila čtvrtá formace ve složení Blümel, Kodýtek, Suchý, která odehrála skvělé utkání?

„Zvládla to výborně. Jsou to v podstatě nováčci, mladí kluci, kteří hrají naši ligu. Popasovali se s tím výborně. Vstřelená branka byla jen třešničkou na dortu, jinak odvedli skvělou práci v oslabení. V prodloužení jsem myslel, že to Matěj (Blümel) dohraje ještě nějakou povedenou akcí. To už se bohužel nepodařilo, ale jinak odehráli kluci skvělý zápas.“

Jak na vás působil 21letý obránce Filip Král?

„Použiju stejnou charakteristiku jako u čtvrtého útoku. Hrál výborně. To samé Gazda. Nastupovali do posledních minut, ukázali, že v nich máme do budoucna velké hráče.“

Druhý zápas po sobě odchytal Patrik Bartošák. Znamená to něco směrem k mistrovství světa?

„Nebral bych ho na tento turnaj v únoru, kdyby nebyl ve hře o šampionát. Potvrdil, že se umí na zápas koncentrovat, dobře ho odehrát. Bohužel jsme mu nepomohli další vstřelenou brankou ani předtím v utkání se Švédy. Abychom byli upřímní, Patrik nevyhrál ani jeden z těch dvou zápasů, kdy chytal, což je pro jeho pozici negativní. Ale odchytal tady i odtrénoval dobrý týden a určitě jeho jméno dál figuruje mezi hráči, kteří by mohli být nominovaní na mistrovství světa.“

Vaše manželka je bývalá úspěšná lyžařka Lucie Hrstková, sledujete o to víc probíhající šampionát? A hlavně Ester Ledeckou?

„Neprožívám to, ale před zápasem jsme věděli, že Ester pojede sjezd. Všichni ji fandíme, takže jsme si na minutu a půl její jízdy čas udělali, i když bylo před utkáním. Odjela fantastický sjezd, jako předtím super-G. Neprožívám to ale kvůli tomu, že manželka je spolukomentátorkou, to mě nechává klidným.“