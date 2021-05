Výborný výkon! Češi zastaWILLi Finy 2:1, střelecky soupeře zválcovali

Výkop domácího turnaje se povedl. Český národní tým zahrál proti Finsku v úvodním duelu Českých hokejových her zdařilé představení. Výsledek? Těsný, 2:1. Herně však domácí v pražské O2 aréně dominovali. V brance pak předvedl jistý výkon gólman Roman Will. Tisícovka fanoušků odcházela domů nadšená.

Dlouhé týdny přípravy na světový šampionát vrcholí. Úvodní buly na šampionátu v Rize padne už za devět dnů. Ve středu v Praze odstartovala generálka v podobě Českých hokejových her. „Konečně jdeme do finále. Teď se teprve ukáže, jak na tom jsme,“ říkal před utkáním s Finskem asistent trenéra národního týmu Martin Straka.

„Oni budou tradičně brusliví a silní v osobních soubojích. Doufám, že my taky a podáme skvělý výkon,“ věštil Straka. A trefil se naprosto přesně. Večerní zápas v O2 areně měl od prvních minut svižné tempo. Finové měli dobrý pohyb, většinu času první třetiny ale hráli bez puku.

Střely na branku vyzněly v úvodních dvaceti minutách jasně pro Čechy – 15:4. Ještě výrazně drtivěji pak vypadal celkový počet střel mezi tři tyče, mimo a zblokovaných. Ten ukazoval ohromný rozdíl 35:9! Do gólového účtu se ale český tlak nepromítl. Naopak. Stav byl po první třetině 0:1. S velkým štěstím se trefil Axel Rindell, za záda Romana Willa doskotačil několikrát tečovaný puk.

„Přišlo mi, že jsme měli lepší pohyb, víc jsme se drželi na puku. Oni měli jedinou šanci, a dali z ní gól,“ krčil rameny centr druhého útoku Robin Hanzl. Aktivní byly všechny řady, při hře pět na pět ale vyčnívala ta čtvrtá ve složení David Tomášek, Adam Musil a Jiří Smejkal. Jako by cítili, že právě jim může jít ze všech nejvíc o nominační život.

Mimo zápasovou sestavu ještě zůstali detroitští Filipové Hronek a Zadina, ve čtvrtek by už však oba měli nastoupit. Zítra ráno se k týmu připojí Jan Kovář, Libor Hájek a Filip Chytil. V sobotu by pak měli naskočit na led Dominik Kubalík a Jakub Vrána. Zatím není jasné, kdy se připojí čerstvý mistr finské ligy, obránce Lukáš Klok.

Jiný bek však zařídil proti Suomi vyrovnání. Ve 38. minutě se dělovkou v přesilovce prosadil Libor Šulák, pro něhož to byl druhý gól v reprezentaci. Jeho projektil málem přepůlil tyčku jinak skvěle chytající finské zdi v podobě gólmana Harriho Sateriho, od ní se však kotouč odrazil do brankářových betonů a do branky. Šulák ukázal, že by mohl být dobrá přesilovková dvojka za Filipem Hronkem, který jistě dostane na povel modrou čáru v elitní pětici pro početní výhody na MS.

„Zasloužená odměna, od začátku jsme hráli dobrý hokej. Byla jen otázka času, kdy nám tam něco spadne. Sám jsem tam měl nějaké šance, které jsem měl proměnit. Dařilo se nám je dobře napadat, získávat kotouče, být silní v útočném pásmu,“ hlásil útočník Matěj Stránský.

Čerstvý extraligový Hokejista sezony pak zařídil vítěznou trefu ve 49. minutě, kdy se osvědčila spolupráce finalistů nejvyšší domácí soutěže. Ránu libereckého beka Ondřeje Vitáska umě tečoval třinecký šampion. Finové se pak drali za vyrovnáním, ale Will všechny jejich šance zpacifikoval. Celkový počet střel v utkání? Na branku – 37:22. A celkem? 71:40!

„Zasloužená výhry, skvěle jsme dodržovali systém, celý tým šlapal. Výborně nám zachytal gólman. Jako celek jsme opravdu hráli velmi dobře,“ těšilo Šuláka. Ve čtvrtek večer národní tým vyzve Švédy, ti na úvod turnaje prohráli 4:6 s Ruskem.