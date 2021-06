Ručinský: Nedvěd jako šéf? Palec nahoru, předchozí model byl zkoprnělý

U reprezentace zažil sezonu, během níž byl generálním manažerem. To ještě bylo postaru, kdy rozhodující slovo měl hlavní kouč. Teď Martin Ručinský, olympijský šampion a trojnásobný mistr světa, kvituje, že jeho nástupce Petr Nedvěd má nově rozšířené kompetence a o všem bude rozhodovat on. „Za mě stoprocentně dobře,“ hlásí někdejší útočník.

Hokej spolu probírají horem dolem. Dokážou o něm prodiskutovat hodiny. „A v 99 procentech máme na něj stejný pohled. On je moje hokejová krev,“ říká litvínovský patriot o kamarádovi Nedvědovi.

Takže jeho povýšení schvalujete?

„Za mě určitě správné rozhodnutí! Stoprocentně. Model, který byl předtím, byl podle mě zastaralý a takový zkoprnělý. V moderním hokejovém světě už nikde neplatil. Tam je generální manažer, který si vybírá svůj realizační tým i hráče. Po dohodě s koučem, samozřejmě, ale nese za to zodpovědnost. Musí mít rozhodující slovo, tak by to mělo být. Za mě palec nahoru.“

Nelitujete, že podobný model nebyl už za vašeho působení v sezoně 2016/17?„Tehdy to prostě bylo jinak, věděl jsem, do čeho jdu. Samozřejmě bych byl rád, kdybych měl šanci jako dneska Méďa. Může si to postavit podle svého, což je z mého pohledu výborný.“

Má k tomu podle vás předpoklady?