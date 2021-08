Program MS v hokeji žen 2021: kdy hrají české hokejistky?

Program MS hokejistek 2021 - kdy hrají Češky?

Základní skupiny MS v hokeji žen 2021

Nasazení do základních skupin probíhá jinak, než jsme zvyklí u mužského mistrovství světa. Od roku 2019 se MS v hokeji žen účastní 10 mužstev, do skupiny A je nasazeno pět nejlepších týmů z posledního mistrovství, tyto týmy mají jistý postup do čtvrtfinále, kde je doplní tři nejlepší ze skupiny B, kterou si v Calgary zahrají i české hokejistky.

Skupina A: USA, Kanada, Rusko, Finsko, Švýcarsko

Skupina B: Japonsko, ČESKO, Německo, Maďarsko, Dánsko

Program play off MS v hokeji žen 2021

Prohra ve čtvrtfinále ještě neznamená konec, poražené čtvrtfinalistky následně hrají zápasy o umístění, které rozhodnou o nasazení pro příští ročník MS. Pátý tým je nasazen do skupiny A, která zajišťuje účast ve čtvrtfinále.

Datum a čas (časy zápasů se mohou změnit) Fáze Zápas sobota 28. srpna, 18:00 čtvrtfinále A1-B3 sobota 28. srpna, 21:30 čtvrtfinále A2-B2 neděle 29. srpna, 0:00 čtvrtfinále A3-B1 neděle 29. srpna, 3:30 čtvrtfinále A4-A5 úterý 30. srpna, 21:00 semifinále středa 31. srpna, 01:00 semifinále středa 31. srpna, 21:30 o 3. místo čtvrtek 1. září, 01:30 finále

Česká nominace na MS v hokeji žen 2021

„Náš tým jednoznačně vidím jako kandidáta na semifinále,“ říká Ivo Mocek, hlavní trenér Metropolitan Riveters v zámořské NWHL. „Je to výborný mix hráček a většina z nich už toho odehrála ve velkém hokeji docela dost, takže tenhle rok to může vyjít. Postup do semifinále by jen potvrdil vzestup ženského národního týmu,“ dodává. Po turnaji v Calgary přijde pro reprezentaci ještě jeden vrchol, v listopadu čeká tým kvalifikace na olympiádu.

Brankářky Klára Peslarová MoDo/Švéd. Viktorie Švejdová MoDo/Švéd. Kateřina Zechovská Bílina Obránkyně Tereza Radová Göteborg/Švéd. Klára Seroiszková Göteborg/Švéd. Sára Čajanová Brynäs/Švéd. Samantha Kolowratová Brynäs/Švéd. Daniela Pejšová MoDo/Švéd. Pavlína Horálková Krasnojarsk/KHL Aneta Tejralová Nižnij Novgorod/KHL Magdalena Erbenová Rensselaer PolytechnicInstitute/NCAA Dominika Lásková Merrimack College/NCAA Útočnice Denisa Křížová Brynäs/Švéd. Kateřina Mrázová Brynäs/Švéd. Kateřina Bukolská Leksand/Švéd. Tereza Vanišová Leksand/Švéd. Natálie Mlýnková Vermont University/NCAA Kristýna Pátková Vermont University/NCAA Vendula Přibylová AIK Stockholm/Švéd. Michaela Pejzlová IFK Helsinky/Fin. Lenka Serdar TPS Turku/Fin. Alena Mills Vanke Rays Šen-čen/KHL Noemi Neubauerová Colgate University/NCAA Klára Hymlarová St. Cloud State University/NCAA Tereza Mazancová Benátky nad Jizerou trenér Tomáš Pacina

Česko na MS v hokeji žen

České hokejistky se mezi ženskou hokejovou elitou představí popáté v historii. Doposud největším úspěchem je čtvrtfinálová účast v letech 2016 a 2019. V roce 2019 Češky ovládly skupinu B, ve čtvrtfinále však nestačili na Finky a prohrály 1:3.