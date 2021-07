Olympiáda se všemi hvězdami? Šéfové NHL mlží, místo úsměvů nejistota

Je to tam! Fanoušci Montrealu divoce slavili postup do finále play off • Profimedia.cz

Diváci v ruském Soči si v roce 2014 naposledy mohli vychutnat souboje mezi Sidneym Crosbym, Patrickem Kanem a dalšími velikány. Před třemi lety v Jižní Koreji si NHL dala pauzu, což byl fanoušky, ale i samotnými hráči veskrze negativně přijatý fakt. Ale dalo se tak maximálně skřípat zuby a doufat, že se superhvězdy na bruslích na olympiádě ještě někdy proženou.

Náhlý příchod pandemie koronaviru tomu paradoxně pomohl. Všichni, kteří měli cokoliv společného s nejlepší hokejovou ligou, netušili, co se bude dít, proto zvolili cestu prodloužení kolektivní smlouvy do konce ročníku 2025/26.

„Žijeme v těžkých a nejistých dobách. Nikdo neví, co budoucnost přinese. Znamenalo to, že se nyní nejednalo o běžné vyjednávání o kolektivní smlouvě. Hráči mají být na co hrdí,“ pronesl loni v červenci šéf hráčské asociace Donald Fehr. Jeden z bodů, které nová dohoda zajišťovala, byla i možnost startu hráčů na následujících dvou olympiádách. Na obou vyjednávacích stranách zářily úsměvy.

Ty však nyní nahradila nejistota a zvednutá obočí. „Mám opravdové obavy,“ pronesl ligový komisař Gary Bettman. V podobném duchu mluvil i šéf evropského hokeje René Fasel. „Souhlasím s kolegy, že čas se krátí, ale okno je stále otevřené,“ doplnil. O co jde? NHL musí mezi posledním zápasem play off a draftem naplánovaným na 23. a 24. července zveřejnit rozpis nadcházející sezony. A v něm už musí být zahrnutá pauza pro hráče a jejich čínské dobrodružství v Pekingu.

Srovnat pocity nejistoty s těmi loňskými jistě nejde, přesto má ligové vedení i nadále obavy z nejisté a neustále se měnící zdravotní situace. A právem. Koronavirus zdaleka není poražen, mění se, mutuje a očkovanost populace stále není na nutné úrovni pro kolektivní imunitu.

Obavy z dalšího finančního krvácení tak i nadále leží na stole, a i proto se šéf NHL Bettman zdráhá vydat jasné stanovisko. Nechává si otevřená zadní vrátka. Nezdá se mu, že by měl poslat největší hvězdy na krátký a intenzivní turnaj, kde hrozí dlouhodobá zranění. Stejně tak má obavy z vyslání hráčů do země, kde problém s pandemií původně vznikl.

„Několik problémů je stále otevřených. I formát samotných her je nadále nejistý. Budou na tribunách fanoušci, nebo ne? Jakým způsobem olympiádu v Číně ovlivní letní hry v Tokiu? A v neposlední řadě nemůžeme nezmínit potíže spojené s pojištěním vzhledem ke covidu, které jsou důležité jak pro hráče, tak pro kluby,“ doplnil zástupce komisaře NHL Bill Daly.

„Je to ale jeden z mých největších snů a ještě jsem nedostal možnost si ho splnit. Tohle může být má poslední šance a je vážně nanic tohle slyšet,“ okomentoval předchozí výroky švédský obránce Victor Hedman z Tampy. Je mu třicet let. V Soči se nevešel do nominace, o čtyři roky později mu start zamezila samotná NHL. „Reprezentovat vaši zemi na největším jevišti je jedna z těch věcí, na kterou nikdy nezapomenete. Pro mě je to něco, o čem jsem dlouho snil a co bych opravdu rád zažil předtím, než pověsím brusle na hřebík,“ dodal jasně své stanovisko.

Obdobně se vyjádřil i Hedmanův klubový trenér Jon Cooper. „Vím, že hráči opravdu milují jezdit na olympiády. Má to co dočinění se souboji s těmi nejlepšími, s reprezentací vlastní země. O tom není pochyb. Vím, že pro hráče by bylo nesmírně těžké strávit, pokud by nejeli. Ale není to v našich rukách a oni to dobře vědí,“ pokrčil rameny. Jistotu, zda se opět dočkáme nejlepších možných soupisek i na mezinárodní úrovni, získáme už za několik dní. Naděje je však o něco menší, než se zdálo přesně před rokem.