Jiříček má vizi i velký talent. Nedat mu šanci by byl hřích, řekl Pešán

Přitahuje pozornost. Zákonitě, takový talent tu nebyl mnoho let. Na příštím draftu NHL se s ním počítá pro první kolo, navíc jde o obránce, kterých má tuzemský hokej akutní nedostatek. Sedmnáctiletý David Jiříček se teď podruhé v kariéře dostal do seniorské reprezentace. A ne, nejde jen o „motivační“ nominaci, dostane velkou roli. „Už od této chvíle může být stabilně součástí týmu. Neříkám, že je to na olympiádu, ale proč ho nevidět na dalším MS,“ řekl trenér Filip Pešán.

V nejnovějším žebříčku webu Sportsnet největších nadějí pro nadcházející draft NHL je na čtvrtém místě, renomovaný zámořský novinář Bob McKenzie ho řadí na desátou příčku. V obou případech jde o nejvýše postaveného obránce. O tom, jestli David Jiříček bude vybrán v prvním kole, už se v podstatě nepochybuje. Posledním českým bekem, jenž se protlačil tak vysoko, byl v roce 2015 Jakub Zbořil (jako celkovou třináctku si ho vybral Boston).

„Snažím se to nesledovat, ale samozřejmě vždy na mě něco vyběhne,“ přikývl sedmnáctiletý mladík. Nejmladší člen národního výběru se podobné důvěry dočká i od českých trenérů na Karjala Cupu. Bude se objevovat ve všech herních situacích, dostane podobnou roli, jakou si vybojoval už v Plzni. „Ano, bavili jsme se o tom. Počítáme s ním na přesilovce i v oslabeních. To můžu říct za sebe, že šanci dostane,“ přikývl Martin Straka, asistent trenéra reprezentace a šéf plzeňského klubu, jenž tudíž zná obranný klenot nejdéle.

David Jiříček v sezoně zápasy 20 body 9 (4+5) střely 34 plus/minus +2 průměrný čas na ledě 18:25

„Už od dorostu vynikal, viděli jsme to v něm, a tak jsme si ho vytáhli. Každou sezonu se zlepšuje, i teď udělal ohromný skok, hlavně v osobních soubojích, v tom se nesmírně zlepšil. Zásadní je fakt, že na sobě chce dělat, chce makat a má nějakou vizi, která ho žene. To se mi hrozně líbí. Jde o obrovský talent, snad si to nepokazí,“ chválil dál Straka.

Pro obě strany hraje fakt, že ve vedení realizačního týmu sedí duo z Plzně, již zmíněný Straka a také Jaroslav Špaček, jenž má na starosti práci obranných řad. Trenéři přesně vědí, co od junáka čekat, žádné dlouhé představování není třeba. A i pro Jiříčka jde samozřejmě o uklidňující prvek. Začátky v dospělé reprezentaci nejsou snadné, tohle pomůže. „Je to výhoda, ale není to žádná záruka. Když se mi nepovede jeden trénink nebo zápas, tak můžu taky skončit na tribuně. Musím se snažit,“ prohlásil Jiříček.

„Hraje výborně v extralize, viděl jsem několik jeho zápasů. Komunikuji s Jardou Špačkem a s Martinem Strakou, oba byli jasně pro, aby dostal šanci. Mně se jeho hra líbí a myslím si, že když máme takhle talentovaného mladého hráče, byl by hřích mu nedat šanci ukázat se na úrovni mezinárodního světového hokeje. S trenéry z dvacítky jsme se tak domluvili, že ho tu chceme vyzkoušet,“ doplnil svůj pohled hlavní trenér Pešán.

Našlapaný kalendář reprezentačních akcí paradoxně může Jiříčkovi k velké akci v brzkém věku pomoci. V ročníku, kdy se hráči z NHL podívají na olympiádu, nelze čekat, že poté dorazí v závratném počtu na mistrovství světa. A i kdyby, tak zadáků v elitních ligách má český hokej pomálu. I proto dává smysl Jiříčkovi dát důvěru a prostor.

„U nás hraje skvěle. Pro nás to je s Peterem Čerešňákem naprosto klíčový bek. Začal s nějakými minutami, ty se stále zvedaly a teď se pohybuje okolo dvaceti za zápas. Hraje oslabení i přesilovky. Ale pozor, my ho tam nedáváme uměle, on si to zaslouží výkonem,“ shrnul Straka vývoj jasně nejproduktivnějšího teenagera extraligy v posledních týdnech.

„Je to tlak, to je jasné. Nervy vnímám, ale snažím se s tím sám pracovat a podle mého, když je člověk trochu nervózní, tak pak podá maximální výkon. A moje cíle? Vyhrát každý zápas, každou třetinu. Odmakat každý trénink, každou minutu, co tu jsem,“ uzavřel samotný benjamínek.

Pokud by udělal dojem a dostal se v aktuální sezoně až do nominace na světový turnaj, stal by se v 18 letech jasně nejmladším českým obráncem, který kdy na tak velké akci startoval. A to už o něčem vypovídá.

Nejmladší čeští obránci v historii MS

Jiří Šlégr 19 let MS 1991 Roman Hamrlík 20 let MS 1994 Rostislav Klesla 20 let MS 2002