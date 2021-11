Karjala Cup 2021: první turnaj EHT pokračuje ve Finsku. Jaký je program?

Čeští hokejisté se radují z gólu do sítě Švédska na loňském turnaji Karjala. • ČTK / AP / Vesa Moilanen

Čeští hokejisté zahájili první turnaj série Euro Hockey Tour podobně jako před dvěma roky ve Švédsku, nyní je již čeká přesun do hlavního dějiště turnaje Karjala v Helsinkách. Právě v roce 2019 se českému týmu podařilo první mezinárodní hokejovou akci sezony vyhrát, loni Češi po prohrané bitvě s Ruskem o prvenství v turnaji skončili druzí. Jaký je program letošního ročníku Karjala Cupu a kdo se na turnaji představí v českém národním dresu?

Program a výsledky Karjala Cupu 2021

Hlavním dějištěm turnaje Karjala je tradičně helsinská Hartwall Arena s kapacitou 13 349 diváků. Úvodní zápas turnaje, po kterém se do Helsinek přesunou, však čeští a švédští hokejisté odehrají v Linkópingu.

Nominace české hokejové reprezentace na turnaj Karjala 2021

Kouč hokejové reprezentace Filip Pešán nemůže pro nadcházející turnaj Karjala počítat s nemocným útočníkem Milanem Gulašem z extraligových Českých Budějovic, který se měl do národního týmu vrátit poprvé od prosince 2019, ani zraněným obráncem Lukášem Klokem. Hráče ruského Nižněkamsku nahradil mladoboleslavský Pavel Pýcha. Pešán tak vezme do Linköpingu a Helsinek tři brankáře, osm obránců a 13 útočníků.

Jediným nováčkem v pětadvacetičlenném výběru kouče Filipa Pešána je brankář Štěpán Lukeš z Hradce Králové, který se může těšit na reprezentační debut.

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 zápas), Štěpán Lukeš (Hradec Králové; 0), Miroslav Svoboda (Plzeň; 1),

obránci: David Jiříček (Plzeň; 1 zápas/0 branek), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 57/5), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fin.; 9/0), Filip Pyrochta (SaiPa Lappeenanta; 17/0), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav; 2/1), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 6/0), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 54/1), Libor Zábranský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 1/0),

útočníci: Filip Chlapík (6/0), David Kaše (7/2), Michal Řepík (všichni Sparta Praha; 83/27), Pavel Kousal (3/0), Ondřej Najman (oba Mladá Boleslav; 3/0), Matěj Blümel (Pardubice; 16/5), Jakub Flek (Karlovy Vary; 22/6), Luboš Horký (Kometa Brno; 2/1), Petr Kodýtek (Plzeň; 9/1), Lukáš Jašek (3/1), Jiří Smejkal (oba Pelicans Lahti/Fin.; 19/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 29/5), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 17/2).

Finská nominace na domácí Karjala Cup 2021

Jedenáct předloňských mistrů světa z Košic a Bratislavy a vítěze Stanleyova poháru z roku 2008 s Detroitem Valtteriho Filppulu zařadil do nominace na domácí turnaj Karjala v Helsinkách trenér finských hokejistů Jukka Jalonen. V sedmadvacetičlenném kádru má také čtyři nováčky - brankáře Niclase Westerholma s útočníkem Villem Petmanem z Lappeenranty, obránce Kaspera Kotkansala z IFK Helsinky a forvarda Heikkiho Liedese z Kouvoly.

Brankáři: Niclas Westerholm (SaiPa Lappeenranta), Jussi Olkinuora (Magnitogorsk/KHL),

obránci: Kasper Kotkansalo (IFK Helsinky), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu), Jarkko Parikka (Ilves Tampere), Vili Saarijärvi (Lukko Rauma), Veli-Matti Vittasmäki (Tappara Tampere), Miika Koivisto (Växjö/Švéd.), Mikko Lehtonen (Petrohrad/KHL), Petteri Lindbohm (Jokerit Helsinky/KHL), Tony Sund (Rögle/Švéd.), Sami Vatanen (Ženeva/Švýc.),

útočníci: Marko Anttila, Hannes Björninen, Iiro Pakarinen, Veli-Matti Savinainen (všichni Jokerit Helsinky/KHL), Miro Aaltonen, Niko Ojamäki (oba Podolsk/KHL), Valtteri Filppula (Ženeva/Švýc.), Saku Mäenalanen (Kärpät Oulu), Harri Pesonen (Langnau/Švýc.), Toni Rajala (Biel/Švýc.), Heikki Liedes (KooKoo Kouvola), Ville Petman (SaiPa Lappeenranta), Jere Innala, Teemu Tallberg (oba IFK Helsinky). Mikael Ruohomaa (Leksand).

Švédská nominace na Karjala Cup

Tři mistry světa z let 2017 či 2018 a čtyři nováčky nominoval na turnaj Karjala v Linköpingu a Helsinkách trenér hokejistů Švédska Johan Garpenlöv. Debutovat budou v týmu Tří korunek brankář Gustaf Lindvall ze Skelleftey, obránci Christian Folin z Frölundy, Calle Själin z Leksandu a útočník Jesper Olofsson ze švýcarského Langnau.

Brankáři: Gustaf Lindvall (Skelleftea), Lars Johansson (Petrohrad/KHL),

obránci: Christian Djoos, Niklas Hansson (oba Zug/Švýc.), Christian Folin (Frölunda), Jonathan Pudas (Skelleftea), Calle Själin (Leksand), Emil Djuse (Rapperswil-Jona/Švýc.), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švýc.),

útočníci: Jacob de la Rose, Linus Johansson, Joakim Nygard, Daniel Viksten (všichni Färjestad), Anton Bengtsson, Dennis Everberg, Leon Bristedt (všichni Rögle), Carl Klingberg, Anton Lander (oba Zug/Švýc.), Pontus Holmberg (Växjö), Fredrik Olofsson (Oskarshamn), Mathias Bromé (Davos/Švýc.), Jesper Olofsson (Langnau/Švýc.).

Rusové na Karjala Cup opět s hráči do 20 let

Ruská hokejová federace pošle do Finska stejně jako před rokem velmi mladý tým, jehož jádro budou tvořit hráči připravující se na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Výběr také povede kouč dvacítky Oleg Brataš. Jako poradce bude u mužstva Oleg Znarok, jenž se měl původně vrátit k A týmu a vést ho na olympijských hrách v Pekingu, nakonec ale dostal místo něj přednost Alexej Žamnov.

Brankáři: Jaroslav Askarov (Petrohrad), Dmitrij Šugajev (Čerepovec), Vladimir Galkin (Jaroslavl),

obránci: Alexandr Nikišin, Jegor Savikov (oba Spartak Moskva), Sergej Tělegin (Čeljabinsk), Šakir Muchamadullin (Ufa), Arsenij Koromyslov, Nikita Smirnov (všichni Petrohrad), Semjon Čisťakov (Omsk), Alexandr Jelesin (Jaroslavl), Nikita Novikov (Dynamo Moskva), Vladimir Grudinin (CSKA Moskva),

útočníci: Ivan Zinčenko (Podolsk), Arťom Galimov, Dmitrij Voronkov (všichni Kazaň), Dmitrij Raševskij (Dynamo Moskva), Nikita Těrtyšnyj, Vitalij Abramov (oba Čeljabinsk), Nikita Čibrikov, Fjodor Svečkov, Marat Chusnutdinov, Matvej Mičkov (všichni Petrohrad), Ilja Fedotov, Ivan Čechovič (oba Nižnij Novgorod), Nikita Guslistov, Daniil Vovčenko (oba Čerepovec), Vasilij Ponomarjov (Spartak Moskva).

Výsledky Karjala Cupu 2020

1. Rusko 3 2 1 0 0 11:3 8 2. ČR 3 2 0 0 1 5:4 6 3. Finsko 3 1 0 0 2 5:10 3 4. Švédsko 3 0 0 1 2 4:8 1

Vítězové Karjala Cupu od zavedení EHT

Ročník Pořadí 1997/98 1. Švédsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Finsko 1998/99 1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko 1999/00 1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko 2000/01 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR 2001/02 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR 2002/03 1. Finsko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Rusko 2003/04 1. Finsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Švédsko 2004/05 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Rusko 2005/06 1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR 2006/07 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko 2007/08 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Finsko 2008/09 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko 2009/10 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR 2010/11 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR 2011/12 1. Rusko, 2. Finsko, 3. ČR, 4. Švédsko 2012/13 1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko 2013/14 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR 2014/15 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR 2015/16 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR 2016/17 1. Rusko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švédsko 2017/18 1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. ČR, 6. Švýcarsko 2018/19 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR 2019/20 1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko 2020/21 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko

Konečná tabulka EHT 2020/2021