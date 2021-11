Obránci pro Peking: čtveřice z NHL, kdo je na hraně a kdo může překvapit?

Pokud dá NHL štempl na účast hokejových hvězd na olympijském turnaji v Pekingu, české reprezentaci se nabízí čtveřice stálic do obrany, kterou by nominace minout neměla. Kdo další je ale doplní? Projděte si šance českých beků od „neuteče jim to“ až po „zázrak“ v přehledu deníku Sport, který čítá celkem 30 beků.

Kteří obránci by neměli chybět v české nominaci pro ZOH v Pekingu? • FOTO: Koláž iSport.cz

Dvojice mladých českých beků zatím v NHL strádá. Hájek i Zbořil jsou členy svých A týmů, místo v sestavě ale nemají. Zbořil naskočil za Boston do jediného zápasu, Hájek nemá ani minutu. Druhým evropským jménem, které by mohlo přijít na řadu, je Sklenička, kterého mají trenéři repre v oblibě.

Překvapení

Jakub GALVAS (Rockford/AHL)

Filip KRÁL (Toronto/AHL)

Jakub JEŘÁBEK (Spartak/KHL)

David MUSIL (Třinec)

Michal MORAVČÍK (Sparta)

Libor ŠULÁK (Vladivostok/KHL)

Jména, se kterými se na první dobrou nepočítá, ale jeden z nich by při souhře okolností třeba do Pekingu odjet mohl. Jeřábka si trenéři teď vyzkoušeli na Karjala Cupu. Musil má za sebou dvě solidní MS. Z Ameriky by se o místo mohli přihlásit Galvas s Králem, kterým se daří v AHL.