Krejčí po třech a půl letech v repre: Hodit na sebe český dres? Krásné

Odehraje jen jedno utkání. Ve čtvrtek v Praze se David Krejčí představí proti Finsku. Pak si zase zabalí svůj bágl a vrátí se do Olomouce, s reprezentací na Channel One Cup podle domluvy neodletí. „S covidem a věcmi okolo je to ale složité. Mám tu americkou rodinu, chci být s ní,“ říká zkušený útočník. V lajně naskočí se sparťany Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou.

Máte za sebou první tréninky s národním týmem od MS 2018 v Dánsku. Užíváte si návrat?

„Jednoznačně, je hodně příjemné být zpátky v nároďáku, hodit si na sebe zase ten dres. Na druhou stranu je to logicky trochu jiné, než to bylo tehdy na šampionátu. Na zápas se ale strašně těším. Je tu dost kluků, které znám. Přivítání bylo fajn.“

Dovedu si ale představit, že spoustu hráčů jste naopak znát nemusel.

„To je pravda, je tam hodně kluků pro mě neznámých. Některé znám jen podle jména. Možná mi to pár dní potrvá, než si ta jména a obličeje dám dohromady. Tak to ale bývá. Nejlepší to je v zápasech, v těch se poznáme nejlíp. V utkáních se tým stmeluje nejvíc.“

Může se stát, že i vás štrejchne před čtvrtečním zápasem nervozita?

„Uvidíme. Nervozitka by samozřejmě byla, kdyby mohl přijít plný stadion. Bohužel doba je, jaká je. Nic s tím neuděláme. Nad nervy moc nepřemýšlím, spíše se těším na to utkání, snad si ho osobně i týmově užiju.“

Naskočíte jen do jediného duelu v Praze, do Ruska s týmem nepoletíte. Bylo to vaše přání, nebo šlo o společnou domluvu s trenéry?

„Bavili jsme už docela dávno o všech variantách. S covidem a věcmi okolo je to ale složité. Mám tu americkou rodinu, chci být s ní. Kdybych byl v Rusku náhodou pozitivní a třeba bych tam musel nějaké dva týdny zůstat, to bych si fakt nepřál.“

Může to pro vás být malá generálka před olympiádou, rychlý test.

„Je to tak. Tyhle turnaje jsou tu obecně proto, aby se kluci ukázali před mistrovstvím světa a olympiádou. Trenér logicky pozval hráče, kteří by teoreticky mohli jet, kdyby NHL své hráče nepustila. To se uvidí. Zatím se ale na olympiádu sám nějak nesoustředím. Je přede mnou čtvrteční zápas, pak důležité duely za Olomouc. Kdybych se koukal takhle daleko, přehlédnu ty menší věci, co mě teď čekají. Ale samozřejmě, když olympiáda vyjde, budu spokojený.“

Jste zatím alespoň spokojený se svými výkony v dresu Olomouce?

„Na začátku to bylo fajn, hráli jsme skvěle. Vyhrávali jsme, byli jsme blízko elitní čtyřky. Po Karjale se nám ale trochu přestalo dařit, snad se teď zase nastartujeme a poslední zápas na Spartě nás nakopne k lepším výkonům.“

Osobní vytížení je obrovské. V průměru hrajete každý večer skoro 22 minut. Zvládáte to?

„Je to docela v pohodě, samozřejmě občas jsou těžší zápasy. Záleží, proti komu hrajeme. Mám ale rád, když mám od trenéra důvěru a hraju dost. Každý hráč chce být na ledě furt, jsem rád za každou minutu.“