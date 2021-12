Pešán zůstane, oznámil GM Nedvěd. A kdy přijde k reprezentaci nový trenér?

Konec spekulací a dohadování. Pozici trenéra národního týmu hokejistů si udržel Filip Pešán, a pokud se nestane něco zcela neočekávaného, vyrazí válčit s reprezentací na únorové olympijské hry do Pekingu. Informaci iSport.cz potvrdil Petr Nedvěd. „Filip zůstává, do Číny poletí jako hlavní kouč, realizační tým je rovněž beze změny,“ prohlásil generální manažer reprezentace.

První duel na turnaji český celek rozehraje 9. února proti Dánsku. Turnaje se nezúčastní hráči NHL, už se čeká pouze na oficiální potvrzení z ústředí elitní světové ligy.

Končí tedy nekolikadenní informační ticho ohledně Pešánovy nejbližší budoucnosti. Ta se začala intenzivně přetřásat bezprostředně po nedělním moskevském utkání se Švédy, v němž české mužstvo prohrálo 2:3 a zapsalo šestou porážku sezony z šesti utkání. Na hlavního kouče se navalila kritika expertů, bývalých hráčů i fanoušků napříč různými diskusními fóry.

Ačkoli se národní mužstvo brodí historickou bídou a je tepáno za výsledky i nuznou, nepohlednou a neúčinnou hru, šéf střídačky se nemění. Třebaže několik na sobě nezávislých zdrojů potvrdilo, že v zákulisí se o změně na zásadním postu velmi vážně uvažovalo.

V anketě čtenářů iSport.cz Pešán propadl. Při otázce, kdo by měl vést reprezentaci v Pekingu, utržil u fanoušků pouze čtyřprocentní důvěru, například téměř desetkrát menší než třinecký kouč Václav Varaďa. Pro někdejšího dvojnásobného trenéra mistrů světa Vladimíra Růžičku se vyjádřilo 23 procent. Volba „někdo jiný“ než sedm vyskládaných kandidátů, přišla zajímavá pro desetinu hlasujících. Z toho plyne, že důvěře veřejnosti se jeden ze strůjců libereckého progresu minulých let netěší.

ANKETA

A proč to tedy obměnou v rozjeté sezoně nedopadlo? Velkou, nejspíš klíčovou roli podle všeho sehrála časová tíseň, těžkosti s dotažením jednání s eventuálními nástupci Pešána, kteří jsou prakticky unisono vázáni v domácích klubech.

Byť právě tuhle fázi Petr Nedvěd nepotvrdil. „Jsem každopádně zklamaný z toho, jak se náš tým prezentuje na mezinárodní scéně. Už jarní mistrovství světa nedopadlo dobře, nyní jsme plynule navázali na Karjale a v Moskvě. A to jsme na Channel One Cup kádr výrazně posilnili. Přesto výsledky nedorazily. Donutilo mě to přemýšlet nad případnou změnou, nicméně rozhodnutí je takové, že na olympiádu jedeme ve stávajícím složení,“ reagoval GM.

Byť vše zůstává při starém, poslední věta o olympiádě je důležitá. Filip Pešán má trenérskou smlouvu u áčkové reprezentace do konce dubna, z různých náznaků lze vyčíst, že s jeho rolí může být amen už po Pekingu. To kdyby národní tým pokračoval v nastavené depresi a nedoručil potřebné světlo na konci tunelu.

Pak by se Pešánovo jméno dostalo do řečí znovu. A velmi pravděpodobně s průraznějším počinem generálního manažera, potažmo výkonného výboru svazu.