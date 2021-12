Výkony národního týmu mě děsí, říká Antoš. Jak vidí Pešánovu budoucnost?

Myslíte si, že by dávalo smysl sáhnout na postu reprezentačního trenéra ke změně?

„Dává mi to smysl vůči tomu, jak se tým prezentuje. Tam je to vážně špatné. Sportovně mi to dává smysl. Ale tím, že se za měsíc musí nahlásit sestava a za 50 dní se hraje první zápas na olympiádě, tak to smysl nedává. Další věc je, že Filip Pešán dál zůstane ve funkci šéftrenéra reprezentací. Takže po odvolání bude následně kontrolovat nového trenéra reprezentace. Ať tam půjde kdokoliv, a teď spekuluji, Růžička, Kýhos, nebo Varaďa se Stavjaňou, tak všichni budou skládat účty odvolanému Pešánovi. To je společenský nesmysl. Mně nedává smysl odvolávat trenéra, který bude dohlížet na dalšího trenéra, který si nevyzkouší zápas a postaví to z voleje. Ano, mohlo by to být super, ale taky to může být průser. Já jsem pro to, že když to takhle je, tak ať se to dojede do konce.“

Takže malý manévrovací prostor pro nového trenéra hovoří proti?

„Z objektivního pohledu je strašně těžká věc, když přijde nový trenér a nemůže s týmem odehrát jediný zápas a má postavit tým na olympiádu a na mistrovství. Byla by to jiná situace, kdyby bylo před MS a na olympiádě přišel výbuch. Pak by bylo nadále nesmyslné situaci držet. Pak je třeba okamžitě jednat a trenéra odvolat. Ale zde jde i o věci, které nevidíme.“

Povídejte.

„Nevidíme, co se odehrává v kabině. Na druhou stranu, prosakuje ven, že to není dobré, že se tam něco děje. Z pohledu oka bývalého hráče, který hrál, zažil pár postupů i krizí, tak je jasné, že se tam něco děje. Ale nikdo neví co, i proto jsem nyní pro trenéra podržet a dát mu šanci.“

ANKETA

Jde v současnosti, z hlediska výkonů, o nejhorší národní tým?

„Nevím přesně, zda to bylo za Vládi Růžičky, ale byly tam takové série, kdy se na Euro Hockey Tour neposílali ti nejlepší a vedly se diskuse o tom, že ty turnaje jsou jen přípravné a zbytečné. V národním týmu tehdy byli hráči, kteří se mnohdy neprosazovali ani v extralize. A to jsme také byli velmi neúspěšní. Tehdy to bylo z naší strany trapné a my jsme teď na tom podobně s tím nejlepším, co můžeme mít. I podle Filipa Pešána.“

Ano, tohle byl výběr, jenž z 90 % zamíří při neúčasti hráčů NHL na olympiádu.

„Přesně tak. A to je pro mě zdvižený prst, to je to, co mě děsí. Že Filip Pešán řekne, že jede s tím nejlepším, co může mít a myslí se na výhru v turnaji. A my uděláme bod s Finskem a zbytek turnaje na ledě předvedeme takové šílené chyby. Chyby z mistrovství světa a ty, které se nyní opakovaly, jsou chyby dorostenců, které trénuji. Těm je 15 a nejsou to reprezentanti. Taky jsou tady ztráty puků, špatná střídání. Na MS vyhozený puk do špatného prostoru proti Rusku, poté, co to obránci sklouzne z čepele, nebo Zámorského vyvážení puku nyní v Moskvě. To jsou věci, které se dějí v žácích. Ne na MS, nebo na mezinárodní úrovni. Šokuje mě, že se to děje. Chápu, že někdo rychleji bruslí, ale tohle se vyčítá patnáctiletým hráčům.“

Setkal jsem se i s názorem, že se zas tolik neděje, protože jde „pouze“ o turnaje Euro Hockey Tour.

„Je třeba se dívat na kontext. Já beru turnaje jako bernou minci v kontextu věcí. Nejde vytrhnout jeden z nich, dívat se na něj jinak a nedat ho do souvislosti, jak třeba proběhlo mistrovství světa. To nejde. Musíme to brát tak, že vidíme, co se děje a do toho zapadá právě MS a teď dva turnaje EHT. Nelze říct, že turnaj nic neznamená, když se týmu dlouhodobě nedaří. Je hloupost to vidět tak, že MS bylo tedy celkem blbé, nějak jsme skončili a teď výsledky neřešit, protože jde v uvozovkách jen o EHT. To je vývoj, někam se to posunulo. Vytahovat jeden turnaj a alibisticky tvrdit, že se nic neděje, je chyba. Ale, co si budeme povídat, alibismus je tak velký, že lidé dnes najdou cokoliv, aby podpořili svá rozhodnutí.“