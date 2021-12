Manažer Nedvěd hájí Pešána: Má kvalitu. Přemýšlel o dalších variantách

Střídání na pozici trenéra národního týmu bylo chvíli ve hře. Po třech porážkách české reprezentace v Moskvě si generální manažer Petr Nedvěd pohrával s myšlenou, jak by to vypadalo bez Filipa Pešána. Bylo by to s někým jiným na olympiádě lepší? „Nakonec má realizační tým moji podporu a víc není potřeba řešit,“ pronesl. Jeho pohled podpořil i výkonný výbor. Nikdo z velení Českého hokeje nenavrhl, že by se měl trenér před Pekingem střídat.

Výsledek posledního reprezentační akce generálního manažera Petra Nedvěda překvapil. O pozitivním dárku se ale mluvit nedá. Tři porážky, když se podařilo tým nadupat jmény jako Jan Kovář , Lukáš Sedlák nebo Milan Gulaš ? Těžké zklamání. Proto se otevřelo i téma, jestli by národní tým nepotřeboval nového kouče. Zase se ale rychle zavřelo. Nepotřeboval.

Taky vy jste podpořil Filipa Pešána v roli hlavního trenéra pro olympiádu. Proč je pro vás pořád ten pravý?

„Filip má svoji kvalitu, pořád si myslím, že je mužem na svém místě. Samozřejmě, že výsledky, hlavně teď po Channel One Cupu, jsou alarmující. Ve Finsku jsme před tím měli mladší mužstvo, výsledek dobrý nebyl. Ale pro mě byl určitě horší turnaj v Rusku. Mužstvo jsme měli vynikající, ale všechno jsme prohráli. S Filipem jsem samozřejmě vedl dlouhé debaty, ale věřím mu dál.“

Přemýšlel jste, jestli by někdo byl lepší než on?

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem o jiných variantách nepřemýšlel. Ale nakonec má realizační tým moji podporu, a víc není potřeba řešit.“

A nechybí vám, že jste ani na jednom turnaji nebyl a tedy ani nemohl přesně vidět, jak hráči reagují na trenéra, nebyl jste přímo v kabině?

„Samozřejmě to načasování nebylo šťastný. Nejdřív jsem musel na operaci, po které jsem věděl, že budu minimálně šest týdnů o berlích. Moje myšlenka před sezonou byla, že poletím na Karjala Cup, pak do Ameriky, vrátím se, potom do Ruska a zase Amerika, abych řešil s hráči NHL olympiádu. Jenže operace byla nutná a těsně před odletem do Ruska jsem se rozhodl, že nepoletím. Pokud bych tam musel zůstat v karanténě kvůli covidu, kdyby se něco stalo, padla by mi cesta do zámoří. V tu dobu to ještě vypadalo, že na 99 procent jede do Pekingu NHL. Křišťálovou kouli nemám, teď to rozhodnutí vypadá nešťastně, ale bohužel.“

Chápu, jen se pak o to hůř rozhoduje, jestli by měl Pešán u týmu zůstat, nebo ne.

„Filipa znám, komunikovali jsme spolu a taky s Martinem Strakou a Jardou Špačkem (asistenti). Měl jsem i rozhovory s hráči, chtěl jsem zpětnou vazbu od lídrů týmu. Asi by bylo něco špatně, kdybych nepřemýšlel outside the box, prostě se nedíval na věci i z jiné perspektivy. Ale rozhodnul jsem se, že se nic na pozici trenéra měnit nebude, a výkonný výbor to podpořil.“

Ale funguje spolupráce s Pešánem tak, jak jste si ji malovali? Když se ho zeptáme na nominaci jednotlivých hráčů, hned vypálí, že to jsou dotazy výhradně na vás. Přitom se od začátku říkalo, jak hráče vybíráte spolu, jen vy máte poslední slovo.

„Tohle je od Filipa možná trochu nešťastné. Samozřejmě, že tým vybíráme spolu,

avizoval jsem to už před prvním turnajem. Není to tak, že bych trenérům donesl pětadvacet jmen, řekl jim, že tady je národní mužstvo a vy se starejte. V žádném případě. Bavíme se o každém jménu. Tady nevidím problém. Chápu tu otázku, když se nedaří, hledají se příčiny. Ale věřte mi, že tohle je opravdu to poslední.“

Když NHL olympiádu škrtla, lze tedy nyní čekat, že tým pro Peking bude vycházet z toho, který třikrát prohrál v prosinci na Channel One Cupu?

„Ano, to je realita. Nemáme základnu jako Rusové nebo Švédi, že bychom sestavili čtyři mužstva.“

Pak se tedy logicky nabízí, proč by měl být únor v Pekingu jiný než prosinec v Moskvě?

„Musíme být lepší, jednoduchá odpověď. Bude to na trenérech, aby mužstvo naladili, aby všechno fungovalo od prvního zápasu. Teď výkony dobré nebyly. Pevně věřím, že na olympiádě předvedeme lepší výkon.“

Jinými slovy, mužstvo z Moskvy kvalitu má, jen musí být jinak a lépe naladěné?

„Mužstvo, které jsme měli na posledním turnaji, kvalitu má. Proto je alarmující, že to neukázalo na ledě. To se musí změnit.“

A kdyby se to nezměnilo, přijde otázka, jestli je Pešán ten pravý, kdo ho dovede vyladit, znovu po olympiádě?

„Nemá cenu spekulovat. A víte co? Pojďme si teď spíš věřit.“

Před mistrovstvím světa v Rize to zkusil Jakub Vrána, když mluvil o zlatu, týmu věřil i deník Sport, ale Filip Pešán pak mluvil o mediálním tlaku. Otázka, jestli má kouč rád, když se týmu věří.

„Každé mužstvo by mělo mít nějaký cíl. My ho budeme mít taky, v Pekingu budeme mít dobré lídry, kteří mají už něco za sebou. O tohle se nebojím. Vím, že naši situaci vidíte asi negativně, ale pevně věřím, že úspěch přivezeme.“

Negativně ne, spíš realisticky. Mistrovství světa a pak dva turnaje Euro Hockey Tour končil tým dost za očekáváním, byť tam pokaždé byli jiní hráči. To je fakt.

„Pro nás bylo taky opravdu nepříjemné překvapení, s čím jsme se vrátili z Moskvy. Ve Finsku jsme tak silný tým neměli, ale na Channel One Cupu? Mimo Stránského se podařilo dát dohromady ty nejlepší, pár hráčů můžete ještě třeba vyměnit, ale lepší mužstvo neumíme udělat. To je pro nás nepříjemná zpráva. Opravdu vidím, že kvalitu naši hráči mají. Vím, že je těžké po mistrovství světa a po turnaji v Rusku hledat pozitiva. Ale teď to musí hráči vzít víc na sebe, aby ukázali, jakými jsou lídry. Věřím, že v Číně prodají úplně všechno, co načerpali a nebudou vidět jen v klubech, za které hrají.“

Dřív se říkalo o Rusech, že jako spoluhráči a doplněk pro úspěšné týmy jsou super. Jen dohromady to nefunguje. Nemáte pocit, že podobně se rýsuje poslední dobou i český národní tým?

„Samozřejmě, že chemie mužstva je důležitá. Teď budeme s trenéry sedět, všechno řešit. Všichni víme, že pokud není v mužstvu chemie, může to na papíře vypadat sebelépe, ale když to uvnitř nefunguje, výsledky nejsou. Je to určitě další věc, o které budeme přemýšlet při výběru mužstva.“