Pešánova pozice je pevná. Má důvěru, návrh na odvolání ani nezazněl

„Turnaj byl hodnocený jako neuspokojivý s ohledem na to, v jakém složení tým odcestoval. Žádný návrh na změny v realizačním týmu, na odvolání trenéra nebo trenérů na jednání nezazněl. Naopak, všichni členové výkonného výboru i generální manažer Petr Nedvěd vyjádřili trenérům důvěru,“ uvedl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund na briefingu po jednání, které se uskutečnilo on-line formou.

Poté co bylo rozhodnuto, že se na olympijských hrách v Pekingu nepředstaví hráči z NHL, vedení reprezentace upravilo přípravu na únorový první vrchol sezony. Nominace českého týmu by měla být zveřejněna 12., nebo 13. ledna, krátce před nominačním plénem Českého olympijského výboru, které se uskuteční 14. ledna. V pondělí 24. ledna by podle současných plánů měl v Praze začít kemp reprezentace, na němž by se jako první měli hlásit hráči z KHL.

„Odehrané turnaje nám něco napověděly. V následujícím období nás čeká sledování dalších hráčů, kteří byli mimo sestavu a jsou v našem hledáčku,“ řekl Nedvěd. Manažer i kouč Pešán by se v lednu měli vydat na inspekci do Švýcarska a na sever Evropy. Sledovat chtějí například útočníky Romana Červenku či Tomáše a Hynka Zohornovy, obránce Vojtěcha Mozíka a Ronalda Knota nebo brankáře Patrika Bartošáka. „Jsou to hráči, kteří v reprezentaci (teď) nebyli a které v hledáčku máme. U Romana Červenky byl problém, že neměl vakcínu, a i to řešíme,“ uvedl Nedvěd.