Slavní cizinci na reprezentační lavičce: Ramsay i Bukač, Bubník zvedl Finsko

Přišel v hodně těžkou dobu. Slovensko z elitní skupiny MS málem sestoupilo, viděli jste totální dno bývalých mistrů světa. Postupně začal měnit herní projev národního týmu, nikdy se nebál do něj začlenit mladé hráče a Slovensko se na mezinárodní úrovni postupně zvedá. Uvnitř svého hnutí má dál problémy, ale vlajková loď funguje. Bronz z olympiády v Pekingu je sladké pohlazení.

Bob Hartley, Lotyšsko (2017-21)

Lotyšsko ulovilo velké eso. Pláclo si s vítězem Stanley Cupu 2001 (Colorado), který patnáct let trénoval v NHL. S národním týmem se mu sice zázračný průlom v podobě zápasů o medaile nepovedl, ale zase tak daleko to nebylo. Na MS 2018 se Lotyšsko pralo o postup do semifinále se Švédskem. Nakonec prohrálo 2:3, když na druhé straně hrály hvězdy jako Zibanejad nebo Klingberg. Švédi pak brali zlato.