Zaskočený Gross: Takovou nabídku jsem nečekal. Potřebuju trochu času…

V pondělí večer se mu na displeji mobilu ukázalo neznámé české číslo. Na druhé straně Petr Nedvěd. „Strašně mě to překvapilo. Hlavně v tom směru, že o mně lidi v Česku vědí,“ pousmál se do telefonu Pavel Gross, udivený možností hájit rodné barvy. Sport v úterý informoval, že by se Gross měl stát jedním z členů nového realizačního týmu hokejové reprezentace.

Dorazila k vám nabídka připojit se k českému národnímu týmu. Co to s vámi dělá?

„Je to pro mě obrovská čest. Z českého hokeje jsem strašně dlouho pryč, vůbec jsem takový telefonát nečekal. Je to pro mě velice čerstvé a nejsem schopen k tomu nyní říci nějaký rozumný závěr. V podstatě nemám slov, neumím najít správná slova, která by vystihla, co se mi nyní honí hlavou.“

To chápu.

„Řekl jsem to i Petru Nedvědovi. Je to v tuhle chvíli choulostivé