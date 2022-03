Noví trenéři repre: Jak se jednalo s Jalonenem? Asistenti si rozumí

O možnosti najmutí 62letého finského experta Kariho Jalonena se referovalo již v minulém týdnu, bezprostředně poté, co byl zdejšími hokejovými „ministry“ odvolán Filip Pešán. Jeden z architektů razantního vzestupu libereckého hokeje skončil po neúspěšné dvouleté misi, v níž zapsal loňské čtvrtfinále mistrovství světa v Rize a nedávné osmifinále olympijského turnaje v Pekingu.

O Pešánově konci bylo jasno ještě dříve, než se na svazové půdě zvedl les rukou pro uškrcení neúspěšné mise, a to před květnovým šampionátem ve Finsku. Také z toho důvodu byl v předstihu do Prahy pozván Jalonen. Hovoří se o tom, že šlo o iniciativu Libora Zábranského, svazového viceprezidenta. Nicméně v tu dobu nebylo jisté vůbec nic, šlo především o to zjistit, zda má uznávaný finský expert vůbec zájem do českého vlaku za jízdy naskočit.

Celkem rychle se ukázalo, že ano. Jalonen se potkal s GM Nedvědem, kde rámcově probrali vzájemné představy. „Šlo o příjemnou schůzku, z Kariho slov a postojů jsem okamžitě vycítil zájem pomoci našemu hokeji,“ podotkl Nedvěd.

Celá věc se tímto posunula dál. Zároveň bylo zapotřebí dořešit jistou překážku. Jalonen má totiž od května převzít finský národní výběr do dvaceti let. Na tomto angažmá se s vedením progresivní skandinávské federace dohodl už na podzim minulého roku. Podle informací Sportu došlo k rychlému propojení lídrů obou hokejových svazů s výsledkem, že v případě dohody Jalonena s českou stranou nebudou Finové dělat drahoty.

Přísný a akurátní Fin je vlastníkem mnoha triumfů. V elitní finské soutěži vydoloval sedm ligových titulů, před šesti roky dotáhl tamní reprezentaci do finále mistrovství světa. A rok nato už zvedal pohár se švýcarským Bernem, dva roky poté znovu. O Jalonenovi těžko tvrdit, že nezná cestu k vítězství.

Navíc dobře zná Prahu, kde před osmi roky převzal tým Lva, s nímž senzačně doplul až do sedmého finálového zápasu Gagarinova poháru proti Keenanově Magnitogorsku.

Jalonen se s Nedvědem v Praze několikrát sešel a domlouvali se na způsobu fungování u národního mužstva. Jak to vidíš ty? A co si ty představuješ?

V neděli byli bok po boku spatřeni na extraligovém duelu Sparty s Libercem v O2 areně. Dávalo by logiku, kdyby se posléze setkali i s Miloslavem Hořavou, jenž u pražského celku diriguje obranu a společně vede tým s Josefem Jandačem. Právě on by měl být Jalonenovi k ruce.

Třetí muž do nové trenérské party? Jeden z nejuznávanějších koučů německé scény Pavel Gross. Ústecký rodák na konci osmdesátých let převlékal přes hlavu dres Sparty a předtím nastupoval i za juniorskou reprezentaci, posléze se rozhodl pro život za hranicemi. Kde udělal velkou kariéru. Leckdo namítne, že jde pořád a jen o německý hokej, ale kdo poznal tvrdost života na Západě, ví své.

Gross funguje v Německu už přes třicet let, po ukončení hráčské kariéry v roce 2003 přešel na trenérskou dráhu, od roku 2005 bez přestávky vede týmy elitní DEL. V současném působišti u Adler Mannheim pracuje pátou sezonu, před třemi roky slavil ligový titul, hrává Ligu mistrů, nyní je v tabulce třetí. Tvrdý, ale spravedlivý. Takovou značku si Gross vybudoval v německém hokeji.

A ještě jedna klíčová poznámka: Gross si velmi dobře rozumí s Hořavou, v ročníku 2016/17 společně vedli Wolfsburg.

Především v Grossově případě zbývá doladit formu spolupráce. Vlastníka českého a německého pasu váže s Adlerem kontrakt do jara 2024, po nějakou dobu bude zřejmě možné fungování na obou kolejích. Celá věc je a bude v jednání.

Samozřejmě záleží i na verdiktu výkonného výboru, který může teoreticky celou strategii zbortit, byť se to nepředpokládá. Jak už ovšem Sport zmiňoval před týdnem, zdaleka ne všichni členové jedenáctičlenné rady jsou pro angažování zahraničního kouče. Na druhou stranu, ocitají se ve výrazné menšině.

Z hlediska blížícího se šampionátu v Tampere a Helsinkách (12. až 29. května) a potřeb národního týmu se hodí mít co nejdříve jasno. Původně měl Nedvěd představit trenérské kandidáty 17. března, podle dostupných informací se členové VV ČSLH vyjádří dříve. Jde také o technické záležitosti, jako je dohoda o odměnách pro vybrané trenéry, byť problémy se nepředpokládají.

„Čas nás lehce tlačí, mistrovství světa se blíží, hledáme nejvhodnější možné řešení,“ pronáší Nedvěd. „Ruku v ruce s tím vnímám důležitost tohoto rozhodnutí, které je obrovské. Nechceme nic šít horkou jehlou, činit zbrklá řešení. Nicméně takto seskupené trio mi přijde velmi silné a v danou chvíli jako výborné řešení,“ věří generální manažer, jenž doufá v úspěšné prohlasování osazenstvem výkonného výboru.