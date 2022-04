Ciencalův debut s gólem. Erat nám dobře poradil, chválil trenéry

Nejen jemu se zamlouvalo, že byla na střídačce nestresující pracovní atmosféra. Hlavní kouč Jalonen pozorně sledoval hru, jeden z asistentů Martin Erat měl co říct k početním výhodám. „Trenéři byli hodně pozitivní, chválili nás. Na střídačce byl klid. Za mě super,“ pochvaloval si autor branky na 4:0.

Jak se vám to líbilo?

„Bylo tady plno nových kluků a zvládli jsme to dobře. Rakušáci na nás vletěli, ale vyrovnali jsme se s tím a pak už jsme měli herní převahu. Zaslouženě jsme vyhráli. V přesilovkách jsme si s klukama zkusili něco z tréninku. Vždycky je lepší si to ještě otestovat v zápase. Měli jsme dost příležitostí, abychom dali víc než jeden gól. Myslím, že přesilovky nebyly špatné.“

Zato protivník nic moc. V extralize tolik prostoru nemáte. Je to tak?

„Když hrajete s každým čtyřikrát za rok, soupeři už si vás všímají a máte větší prostor na přípravu. Rakušané taky asi nevěděli, jaké typy hráčů jsme.“

Čekáte, že vám někdo přinese opožděně puk, se kterým jste skóroval?

„Ještě mi ho nikdo nedal. (úsměv) Nějaké puky mám, ale spíš hozené někde ve fochu v šatně. Moc na to nejsem. První gól mám schovaný v hlavě. Jsem rád, že se mi to povedlo hned v prvním zápase. Můžu jen poděkovat klukům, jak nás přijali. Cítím se tady fakt dobře.“

Skóroval jste z přesilovky, kterou vaše pětka hrála trošku jinak než ta Holíkova, že?

„Je to tak. My tam máme pět leváků, musíme to hrát jinak. U nich jsou dva praváci, takže to můžou dávat víc na volej.“

Přímo v utkání bylo vidět, že má početní výhody na povel asistent Martin Erat.

„Jo jo, to je obrovské plus. On vidí přesilovky jinak než ostatní. Poradil nám, co na Rakušany hrát a jak se s přesilovkami vypořádat. Hodně nám pomohl.“

Jak na vás působil nový trenérský štáb?

„Byli hodně pozitivní, chválili nás. Na střídačce byl klid. Za mě super. Trenér byl klidný, ale za ty tři, čtyři dny, co jsem s týmem, se mi to těžko hodnotí. Dva roky jsem byl ve Finsku, takže s angličtinou nemám problém. Myslím, že rozumíme všichni. Hokejové pokyny se ve světě moc neliší.“

Nepolevili jste trošku ve druhé polovině zápasu?

„Mně osobně docházely síly. Týden jsem nebyl na ledě a tady jsem do toho vlítl. Za předchozí tři dny jsme měli docela ostré tréninky. Ve třetí třetině mě docela bolely nohy. V pátek to snad bude lepší. Věřím, že jsem si zase navykl na to tempo.“