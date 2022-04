Jalonen v akci za Česko: přímo mezi hráči, fungoval vzorec z Komety

Reprezentace je chudší o pět puků. Do sbírky je získá kvarteto útočníků, kteří při trenérské premiéře Fina Kariho Jalonena na české střídačce vstřelili své první góly v národním týmu. Pamětní kotouč obdržel také kouč, jenž mohl být od začátku až do konce v klidu a zaměřovat se na herní detaily. Výsledkově nebylo co řešit, jeho soubor smetl Rakousko 5:1. „Zejména prvních deset minut bylo opravdu dobrých,“ uvedl Jalonen.

Stoupnul si přímo na lavici mezi hráče. I tím dal Kari Jalonen najevo, jak mu záleží na představení svého nového mužstva. Veškeré dění na ledě chtěl mít co nejblíže svým očím. Některé hráče tím vytlačil z místa, museli stát opření o mantinel. „Před zápasem jsem byl trošku nervózní,“ přiznal dvaašedesátiletý Fin. Když viděl, jak skóre roste, stáhl se blíž ostatním členům realizačního týmu. Nestresoval se. Těžké prověrky teprve přijdou. Odveta s Rakouskem se hraje ve čtvrtek v Linci.

Češi si ve Znojmě vyzkoušeli, jak fungují přesilovky dle receptu asistenta Martina Erata. Nevypadaly špatně, byť z nich padl jediný gól. „Šancí jsme měli dost, branek mohlo být víc,“ podotkl Jalonen. Typický „komeťácký“ vzorec s nahrávačem Petrem Holíkem několikrát zafungoval, až na koncovku. Kombinační trojúhelník nestíhali Rakušané pokrývat, střílející borec však ani jednou nemířil přesně. „Pan Erat nám v přesilovkách hodně pomáhá,“ potvrdil útočník Jiří Černoch roli bývalého útočníka s hromadou zkušeností z NHL a extraligovými tituly z Brna.

Hosté nestíhali. Takticky ani rychlostně. Kdyby Češi udrželi elán z první dvacetiminutovky, museli jim nasypat osm, deset kousků. Sami toho měli dopředu málo. „V každé třetině byla jedna situace, která smrděla gólem. A ve třetí jim to tam padlo. Rozhodně to mrzí, ale zápas jsme odehráli v klidu. Měli jsme pohyb, výhra vypadá hladce, takže spokojenost,“ shrnul brankář Štěpán Lukeš. Kolikrát si v extralize zachytá mnohem víc, čelí nebezpečnějším akcím a individuálně vyspělejším hráčům.

Se vším respektem k rakouskému hokeji, kdyby nabuzený český tým vyzval nedalekou Třebíč, vyšlo by to možná nastejno. Těžko by prvoligista nechával vzadu takové díry jako parta Rogera Badera, u níž dělá v přípravě před MS asistenta slavný Arno Del Curto. Hosté záhy odpadli. Nebruslili, nevykrývali prostory, propadali v soubojích jeden na jednoho. Navíc si nevynutili jedinou přesilovku.

„Žádné oslabení, žádné problémy. Jestliže chcete vyhrát, musíte být disciplinovaní. Na mezinárodní scéně jsou rozhodčí daleko přísnější než v extralize,“ zjistil Jalonen a ocenil hlavně mladé borce. „Měli dobrá střídání, přinesli do hry energii. A atmosféra na stadionu byla fantastická. Pro mě to bylo velmi emocionální. Líbilo se mi to. Rakouské hráče neznám, s jejich trenéry jsem nemluvil. Ale myslím, že taky ještě čekají na své nejlepší,“ hodnotil.

Nejdřív dotlačil puk do brány karlovarský střelec Černoch. Další premiérové góly si ještě do konce první třetiny zapsali jeho klubový parťák Jan Hladonik (švih k tyči) a po bravurním sóle Patrik Zdráhal. K tomu ještě napálil Martin Lang po nájezdu tyčku. Následně si udělali radost David Cienciala a Petr Fridrich, oběma rána parádně sedla.

V českém týmu se teď jede podle severských not a ústředním jazykem angličtinou. Jako překladatel v případě potřeby funguje Erat. „Na trénincích je vidět finský styl,“ všiml si obránce Jakub Krejčík. „Je to hodně svižné, třeba situace tři na dva přes celé hřiště. Je to takové skryté bruslení. Člověk pak nemusí dělat na konci tréninku brzdy. Líbí se mi to, tři roky jsem ve Finsku hrál. Kari je důsledný na detaily. Jsem hodně spokojený,“ ujistil.

Do brankářů však hlava střídačky neklavíruje. „Nám do ničeho nemluví,“ potvrdil Lukeš. Specifickou pozici má zcela pod palcem Zdeněk Orct. Na něm bude, kdo nastoupí v české brance ve čtvrtek. Nejspíš dojde na reprezentační debut vítkovického Aleše Stezky.