Repre bez hráčů KHL, Jaškin a spol. mají smůlu. Končí i projekt „Dukla“

Do české reprezentace nebudou povoláváni hokejisté, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíšou smlouvu s některým z klubů Kontinentální ligy. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, který se sešel poprvé od nástupu nového prezidenta svazu Aloise Hadamczika do funkce.

Český hokej nakonec zvolil stejný přístup, k jakému sáhli Finové a Švédové. Ti již dříve oznámili, že hráči, kteří budou v nadcházející sezoně působit v ruských soutěžích, nebudou nominováni do reprezentačních týmů.

Pro příští sezonu mají angažmá v KHL obránci Libor Šulák (Vladivostok) s Michalem Jordánem (Chabarovsk) a útočníci Rudolf Červený (Vladivostok) a Dmitrij Jaškin (Petrohrad). Všichni čtyři za reprezentaci hráli.

„Neměli by však být postiženi hráči, kteří jen plní smlouvy podepsané ještě před vpádem Ruska na Ukrajinu,“ řekl ČTK Miroslav Augustin, jenž se má stát na svazu od 1. září ředitelem komunikace a marketingu.

ANKETA

Podle tohoto výkladu by neměli mít cestu do reprezentace uzavřenou Jordán se Šulákem. Jordán se už loni upsal Amuru na dva roky, Šulák prodloužil kontrakt o další sezonu letos v lednu, tedy ještě před invazí.

Bývalý kouč národního týmu Hadamczik dal přitom před dvěma měsíci po zvolení prezidentem svazu najevo, že postup Švédů a Finů se mu nezamlouvá. „Já bych to nedělal,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro server sport.cz, ale zdůraznil, že jde čistě o jeho postoj.

„Potřebujeme každého dobrého hráče, a jestli jde dotyčný radši za penězi, a jde tam rád, je to jeho věc. Když bude mít patřičnou výkonnost, aby ho trenér reprezentace mohl nominovat, vůbec nic proti tomu nemám. To byste musel kdejakému člověku, který v Rusku pracuje, jeho činnost zakázat,“ prohlásil sedmdesátiletý Hadamczik.

„Hráči taky chtějí nějak uživit rodinu. On ale nejde bojovat proti demokracii. On si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců. Je hrozně špatně, že probíhá válka. To je neoddiskutovatelné. S válkou a tím, k čemu na Ukrajině dochází, nesouhlasím. Ale zakazovat našim lidem hrát v Rusku? To bych nedělal,“ řekl Hadamczik v červnu.

Končí projekt „Dukla“

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na čtvrtečním zasedání rozhodl také o zastavení projektu „Dukla“, jehož cílem v prvoligových Litoměřicích měla být podpora mladých hráčů. Svaz o tom bez bližších informací informoval v tiskové zprávě.

„K pozastavení projektu dochází z ekonomických důvodů a nenaplnění těch cílů, které byly pro projekt nastaveny,“ řekl ČTK Miroslav Augustin, jenž se má stát na svazu od 1. září ředitelem komunikace a marketingu.

Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) se v červnu 2017 dohodlo na spolupráci se severočeským klubem, v jehož dresu měli devatenáctiletí a dvacetiletí hráči dostávat prostor k lepší adaptaci na seniorský hokej. Litoměřický klub tak měl v dalším rozvoji pomáhat hráčům, kteří si nevybojují místo v kádru extraligových klubů.

„Už několik let máme z pohledu mládežnického hokeje největší problém s přechodovou fází mezi juniorským a seniorským hokejem. V posledních letech se zlepšily výsledky výběrů od 16 do 18 let, ale pak mají hráči velký problém uchytit se v dospělém hokeji,“ vysvětloval vznik projektu předchozí prezident ČSLH Tomáš Král, kterého letos nahradil Alois Hadamczik.

Projekt měl řadu kritiků, jimž se podpora mladých hráčů ze strany klubu zdála nedostatečná. Kritické hlasy zaznívaly i proto, že branku týmu dlouhodobě hájí nyní devětadvacetiletý Tomáš Král, syn bývalého svazového šéfa.

Hadamczik mluvil před volbou prezidenta o tom, že do projektu se neúčelně pumpují miliony korun ročně, které pak chybí jinde.