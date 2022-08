Rusové křičí. Zoufale chtějí zpátky, Fetisov dokonce plánuje žalovat IIHF

Další šampionát bez ruské účasti, další výstřel z Aurory. Vjačeslav Fetisov v ruské televizi RBC Sport vyzval národní hokejovou asociaci, aby usilovala o návrat země na mezinárodní scénu. „Ruský tým je vždy tahákem mistrovství světa. Je nehoráznost, že na mezinárodních turnajích chybí tým s největším počtem vítězství,“ zabrnkal na známou strunu mnohonásobný světový šampion, vítěz olympiády i Stanley Cupu a poslanec ruské Státní dumy. Výkřiky jako tento víc než cokoli vyjadřují ruskou frustraci. Co to může znamenat?

Rusko je zoufalé, že nemůže být na mistrovství světa. Kdykoli se koná nějaký šampionát, zahřmí zlostné výbuchy. Rusové napadají IIHF, tvrdí, jak chabou úroveň mají velké turnaje bez jejich účasti a že mezinárodní federace IIHF žene hokej do záhuby. Vjačeslav Fetisov proti sankcím vůči Rusku ostře vystoupil už letos v březnu. Po šampionátu dvacítek rachotil znovu.

„Je to snižování kvality a všech principů, na nichž byl světový sport postaven. Myslím, že je to naprostá zvůle. Je třeba dosáhnout rozhodnutí o návratu našich hráčů na mezinárodní scénu nebo zrušit sport jako mezinárodní organizaci a vytvořit jinou, politickou organizaci. Potom bude vše jasné,“ řekl Fetisov.

Mimochodem, legendární hokejista je od února na sankčních seznamech Západu, protože jako poslanec hlasoval pro uznání proruských separatistických republik na východě Ukrajiny.

Ze sportovního hlediska vyloučení Ruska, ale i Běloruska světové turnaje určitě poznamenalo. Nicméně k uvalení sankcí vůči nim a k vyřazení ze všech sportovních akcí vedly jasné důvody. Ruskem rozpoutaná válka a zabíjení lidí na Ukrajině. Ani mnozí významní Rusové jako Fetisov nežijí v bublině, byť se tváří, že se vlastně nic neděje. Ale jsou slyšet, nic jiného jim ani nezbylo. Zůstali mimo, svět se jich straní.

Fetisov vyzval ruský svaz FHR, aby od IIHF žádal „rozumnou“ odpověď. „Nesmíme se vzdát, naše odvolání musí být odůvodněné. Tato otázka se týká osudu jak mladých sportovců, tak hvězd. Musíme neustále podávat soudní žaloby. Mám za to, že je to nehoráznost. Říká se tomu Filkinův dopis. Jednou špatná vlajka, jindy ruský tým nesmí vystupovat v dresech, nebo něco jiného. Tak co to je?“ divil se Fetisov.

Podle zdrojů nemají šanci vyhrát

Výraz Filkinův dopis vychází z ruské historie a v moderní mluvě znamená neznalý, negramotně vypracovaný a nevymahatelný spisek, obviňující ze zločinů a nekalostí. Fetisov tím zpochybnil i dvouletý trest, který Rusko dostalo za opakovaná dopingová provinění. Ruští sportovci nesměli vystupovat pod státní vlajkou a názvem země, opatření mělo vypršet koncem tohoto roku a vztahovalo se tedy i zimní olympiády v Pekingu. Hned po ní ruská armáda vtrhla na Ukrajinu.

Po odstávce hokejistů Rusko podává podněty proti rozhodnutí IIHF. Zatím dospělo k nezávislé etické komisi, jež všechny do jednoho zamítla. Může se obrátit na mezinárodní disciplinární radu a Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne. Stejnou instituci, jež vyměřila Rusům trest za doping.

Podle zdrojů blízkých mezinárodnímu sportu však za současné konstelace nemají šanci vyhrát. Jejich vyloučení proběhlo zcela podle řádů a jsou podloženy právem. Nikoli naopak, jak tvrdí mimoňští zvěstovatelé typu Fetisova.

Ze sportovních událostí světového významu už byla v minulosti vyloučena Jihoafrická republika kvůli rasistické politice apartheidu. Africké země vznesly před letní olympiádou v Montrealu 1976 protest proti tomu, že ragbyový tým Nového Zélandu přijel do Jižní Afriky sehrát sérii přátelských zápasů a pak letní hry bojkotovaly. I v tomto případě to odnesli sportovci.

Jednou zakřičí Fetisov, jindy další bývalý šampion Alexander Koževnikov. Tahle jména mají v Rusku váhu, ale IIHF na výzvy nereaguje. Postupuje opatrně, jednotně, aby nevyvolala případné další spekulace. Už před jarním mistrovstvím světa ve Finsku se propírala rovněž bezpečnost. Jaký by mohl nastat problém, kdyby za dané situace přece jen přiletěl ruský tým.

Nikdo kromě Rusů si zároveň asi nedovede představit, že by se příští světový šampionát měl konat v Petrohradu, jak bylo původně určeno.

Nezneužil by někdo turnaje k útokům a provokacím? Jak zajistit bezpečnost účastníků? Po událostech jako pondělní atentát na dceru ruského ultranacionalisty Dugina přibyl hodně pádný argument. Ani v tomhle případě není co namítat.