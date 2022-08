Tucet gólů, výhry a úžasná puberťačka Šapi. Jsem ohromená, říká trenérka

V pátek smázly Maďarky jasně 7:1. O den později vypráskaly taky domácí Dánky, vyhrály 5:1. „Turnaj jsme začaly velmi dobře. Doufám, že se nás bude štěstí držet i nadále a holky budou stále stejně makat po celých šedesát minut tak, jako tomu bylo v těch prvních dvou zápasech,“ řekla pro hokej.cz brankářka Klára Peslarová.

Jasná jedničky českého týmu odchytala oba duely. A místy v nich potřebovala deku, aby se zahřála. Celkem na ni během 120 minut pobytu v brankovišti mířilo jen dvacet střel. Češky naopak podle oficiálních zápisů vypálily 94 ran. Tucet z nich se třepotal v síti.

Jediný gól od Dánek Peslarová inkasovala po nahození z poloviny hřiště, kdy puk nešťastně odskočil o nerovnost ledu. „Stane se to. Chtěla jsem vyjet proti puku a rozehrát, bohužel nečekaně odskočil a já jsem si ho srazila do sítě. Hlavní je ale výhra. Stejně jako teď bych se radovala i po vítězství 6:5,“ usmála se gólmanka.

Na únorové olympiádě v Pekingu s Dánkami národní tým prohrál 2:3. Tehdejší trenér Tomáš Pacina nechal Peslarovou odpočívat, což se mu nakonec vymstilo. Také proto teď v brance jednička zůstává.

Nejlepší střelkyní Češek je zatím se třemi zářezy obránkyně Daniela Pejšová. Největší ohlas však ve světě vyvolala teprve šestnáctiletá Adéla Šapovalivová. Hned při debutu na velké dospělé akci se dvakrát trefila. Hlavně její druhý gól po fantastické individuální akci se stal hitem. „Koukala jsem na to na kostce s otevřenou pusou. Celkově to zvládla neskutečně, klobouk dolů,“ pochválila mladší parťačku Pejšová.

Šapovalivová je vůbec nejmladší hráčkou celého MS. „Jsem z ní ohromená. Je to výborná mladá hokejistka a pro celou lavičku bylo opravdu dojemné, když vstřelila první branku. Co se týče jejího druhého gólu, ten byl jednoduše úžasný. Nebyla na ní vidět žádná nervozita, hrála naprosto přirozeně. Je to prostě skvělá holka, pracuje tvrdě a miluje hokej,“ vysekla jí poklonu hlavní trenérka Carla MacLeodová, která mladičkou útočnici postavila rovnou do elitní lajny vedle stálic Kateřiny Mrázové a Natálie Mlýnkové.

V neděli si hráčky střihly padesátiminutový trénink. Půl hodina byla zaměřená na bruslení, dalších dvacet minut bylo dobrovolných. V pondělí od 15.30 nastoupí proti Němkám. „Je třeba se stále tlačit do branky a nepovolovat soupeřkám nějaké větší šance. Každý zápas je ale jiný, takže uvidíme, co a jak bude nebo nebude,“ přidala Peslarová.

Po tom, co právě s Němkami ztratily Švédky nečekaně bod, jsou Češky po dvou odehraných duelech na čele skupiny. Zvítězit v ní je naprosto klíčové pro to, aby se ve čtvrtfinále vyhnuly stále o několik tříd odskočeným týmům Kanady a USA.