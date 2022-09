Debakl. Jiný sport. Češky schytaly od USA desítku, v neděli o bronz

České hokejistky oslavující historický postup do semifinále se sjíždějí k hrdince Anetě Tejralové • ČTK / AP / Henning Bagger

Oslava českých hokejistek po premiérovém postupu do semifinále mistrovství světa • ČTK / AP / Henning Bagger

České hokejistky oslavují historický postup do semifinále • ČTK / AP / Henning Bagger

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová objímá útočnici Dominiku Láskovou po postupu do semifinále • ČTK / AP / Henning Bagger

České hokejisty začínají oslavovat historický postup do semifinále mistrovství světa • ČTK / AP / Henning Bagger

Česká obránkyně Aneta Tejralová těsně poté, co poslala národní tým žen do semifinále MS v Dánsku • ČTK / AP / Henning Bagger

Do osmé minuty držely Češky zuby nehty bezgólový stav. Pak se ale hráz protrhla. Ještě do konce první třetiny nasypaly Američanky do brány Kláry Peslarové šest kusů. A bylo po zápase. Když už svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové dorvaly puk za brankovou čáru, větev jim uřízly rozhodčí, které trefu Kateřiny Mrázové neuznaly.

Do druhé třetiny se do českého brankoviště postavila Blanka Škodová. Hráčky USA zvolnily tempo, přesto nová gólmanka čtyřikrát inkasovala. Předvedla však několik dobrých zákroků. Jedinou českou radost trefila důrazná Klára Hymlárová. Finální skóre? 1:10.

Jak daleká je cesta k tomu, aby se Česky přiblížily suverénně vládnoucí Kanadě a USA? „Nemusí to být úplně daleko. Klíčové ale je, abychom se s těmito dvěma soupeři potkávaly častěji, tak se s nimi naučíme hrát a držet krok,“ říkala před startem turnaje koučka MacLeodová.

Ukázalo se, že cesta je to extrémně daleká a náročná. Výchova hráček, podmínky k růstu, kvalita soutěží. Na to navazující fyzická i technická připravenost. To všechno je ve srovnání se Severní Amerikou totálně jiné. Těžko byste mohli Češkám, které schytaly debakl, ale na ledě nechaly úplně všechno, něco vyčítat. Američanky a Kanaďanky jakoby hrály oproti zbytku světa jiný sport.

„Já bych si přál, abychom do zápasů s nimi chodili za čtyři roky padesát na padesát. Můžeme vyhrát, můžeme prohrát. Bral bych i čtyřicet na šedesát. Nechci však, abychom do těch utkání vstupovali jakou outsideři,“ říkal v listopadu minulého roku tehdejší trenér českého národního týmu Tomáš Pacina, který ženskou repre dostal poprvé na olympiádu.

Pod ním Češky v únoru v Pekingu prohrály s USA v historicky prvním vzájemném duelu pouze 1:4. Ještě ve 47. minutě byl přitom stav 1:1. Čtvrtý gól navíc dostaly do prázdné branky šest sekund před závěrečným gongem.

Před rokem pak šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser vyjádřil přání, aby se Češky v roce 2026 praly právě po boku Severoamerických výběrů o medaile. Slíbil taky podporu v řádech milionů pro ženský hokej. Žádná však zatím údajně nepřišla.

V neděli od 14.00 si Češky zahrají v Dánsku o bronz. Doteď bylo nejlepším výsledkem na mistrovství světa šesté místo. Už teď je jasné, že ten vylepší. Soupeřka vzejde z duelu Kanada – Švýcarsko.