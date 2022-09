Havlát poprvé o roli GM i o tom, proč nemohl na NHL: Táta by měl radost…

Hotovo, vyřešeno. Novým generálním manažerem národního týmu se stává Martin Havlát. Po nedávné rezignaci Petra Nedvěda prezident Českého hokeje Alois Hadamczik ukázal na svého bývalého svěřence z Třince, jenž sehrál mnoho skvělých partů v NHL i v reprezentaci. Havlát bude mít k ruce Marka Židlického, jenž stráví více času v tuzemsku. „Je to něco, co jsem nečekal, že přijde, ale jdu do toho s radostí a plným nasazením,“ říká 41letý muž pro deník Sport a web iSport.cz v prvním rozhovoru po inauguraci do prestižní pozice. Oficiálně stojí s Židlickým na jedné lajně.

Rozhovor s bývalým příslušníkem elitní světové soutěže, v níž nastřádal 15 sezon a osm stovek zápasů, probíhal během čtvrtečního dopoledne. Ovšem floridského času. Na východním pobřeží USA Martin Havlát se svou rodinou žije. „Do Česka budu pravidelně cestovat na reprezentační akce, poprvé tedy v listopadu na Karjalu,“ hlásil ze svého sídla, kde je v těchto dnech poněkud větrno. Pustošivá bouře Ian se Havlátovým naštěstí vyhnula. „Na naší straně je to celkem v pohodě, na té druhé je to mnohem horší,“ lituje ostatní obyvatele slunného státu nový generální manažer české reprezentace.

Martin Havlát jako nový GM národního mužstva – jak vám to zní?

„Zvláštně… (usmívá se) Zvláštně, zajímavě a taky příjemně. Upřímně, nikdy jsem se nedomníval, že takového označení a funkce se někdy dočkám. Byl jsem hodně překvapený.“

Povězte, jak se to celé rodilo?

„Jednoho dne mi zavolal pan Hadamczik s tím, co má za lubem. Řekl mi svou představu, co by po mně chtěl a tím to celé začalo.“

Co se dělo dál?

„Vedli jsme příjemný rozhovor. Dostal jsem pár dnů na rozmyšlenou. Nejprve jsem se nad tou možností usmíval, protože takovou nabídku jsem fakt nečekal, nedostáváte ji každý den. Ale postupně jsme se dostávali ke konkrétním věcem a hlavou se mi honilo, jak by to mohlo být. Každopádně jde o velkou čest a poctu. Tohle se neodmítá.“

ANKETA

Co vám řekla vaše paní a ratolesti?

„Také byli překvapení a v první reakci se tomu také chvíli smáli. Ale pak mi samozřejmě gratulovali a ujistili, že mě budou maximálně podporovat. Bez toho bych nemohl odvádět práci, jakou si představuju. Největší radost by však jednoznačně měl můj táta, který tady už bohužel není. Ale on se dívá ze shora a je moc rád. To vím jistě.“

Změní se vám zásadně život? A teď mám na mysli nové vytížení i pocit nové velké odpovědnosti.

„Určitě půjde o velkou změnu. Hokej jsem přestal hrát před sedmi roky a od té