Jalonen: Sparťané v nároďáku? Zajímají mě individuality, ne výsledky

V únoru do Švédska s mladými

„Chceme vidět dost hráčů. V únoru na Švédské hry vezmeme hodně mladý tým, do 25 let. Termínově je to blíž play off ve všech evropských soutěžích. Přijde mi rozumné nebrat tam ty úplně top top hráče. Je to vhodný čas pro využití mladších kluků. Budou tam hráči, u kterých vidíme potenciál. Kteří se stále zlepšují a mají na to udělat další krok, aby si třeba řekli o stálé místo v národním týmu. Kompletně se bude lišit taky nominace na prosincový turnaj ve Švýcarsku.“