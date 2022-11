Hrubec o Švýcarsku: Jestli chceš chytat, zaber! Červus mě vítal vikýřem

Na rozkoukávání v nové soutěži nebyl čas. Kvůli dostavbě haly rozjížděl Curych sezonu na hřištích soupeřů, osmkrát hrál venku. „A Červus (Roman Červenka) mi tam hned první zápas fouknul vikýř,“ usmívá se Šimon Hrubec. „Říkal jsem mu, že to je příjemný přivítání do ligy. Jen se smál.“

Bylo zvykání na nové angažmá složité?

„Je to jiný svět! Zatím dobrý, jsem rád. Po osmi zápasech venku už konečně hrajeme v nové hale, je perfektní, krásná. Navíc jsme doma ještě neprohráli, což je důležité. Venku jsme taky nějaké body uhráli, takže nastavení týmu je zatím dobré.“

Počkejte, nová hala. Tu jste zažil i v Třinci a Omsku. To je nějaká vaše podmínka, že půjdete do týmu, který postaví novou halu?

(zasměje se) „Není, není. Ale je to teda příjemné, jsem rád, že to tak vychází. Nové arény jsou krásné, velké pohodlí. V Curychu je to velká sláva. Co jsem pochopil, tak to je tady asi tak, že než se postaví něco nového, tak jsou kolem ohromné obstrukce. Fotbalový Curych řeší stavbu nové arény snad dvacet pět let a pořád se nemůže dobrat k tomu, aby se koplo. Vždycky se najde někdo, kdo nesouhlasí a jde se k soudu. Když se povedlo postavit arénu hokejistům, byli všichni šťastní. Taky jsou k tomu pořád nějaké akce a slavnostní zahájení. Minulý týden jsme měli snad čtvrté otevření arény, i když je otevřená už skoro měsíc.“

Dá se porovnat s třineckou Werk Arenou?

„Kapacitou je jednou tak větší než v Třinci, zhruba pro dvanáct tisíc diváků. Pěkná a pohodlná, všichni se do nového těšili.