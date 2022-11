Hadamczik a Jalonen? Trenér musí přinést národu výsledky, říká šéf

Bylo to první veřejné vystoupení Aloise Hadamczika od zvolení prezidentem svazu. Kari Jalonen oznamoval svoji první nominaci v sezoně na Karjala Cup, nový šéf Českého hokeje seděl po jeho boku. Když na obrazovce za nimi běžel klip, který připomínal bronzovou medaili z MS, Jalonen sestřih s úsměvem sledoval, Hadamczik se spíš díval do sálu.

„Na té poslední tiskovce po mistrovství jsme popíjeli pivo. Teď na to není čas, jde se zase do práce,“ odstartoval novou sezonu Jalonen. Do práce nastoupil pod novým šéfem. Zatím neměli čas si spolu sednout, bavit se o detailech. Národní tým pod finským odborníkem ukončil čekání na medaili. Ale jak silnou pozici bude mít pod Hadamczikem? Přišel na svaz a kromě jiného zdědil i trenéra podepsaného do léta 2024. Pozici generálního manažera, který vybírá trenéra a má zodpovědnost za skladbu týmu, změnil. Dva manažeři Martin Havlát s Markem Židlickým mají spíš komunikovat s kluby, hráči a trenérem. Jeho pohled na Jalonena?

„Celý život jsem byl trenér, přeci musím být charakterně na výši. Jednou máme trenéra, který dostal smlouvu. Druhá věc je, že ať mistrovství světa bylo jakékoliv, je tady medaile i spokojenost národa, což je zavazující,“ dal nový prezident najevo, že Jalonen musí mít výsledky i dál.

Zároveň prý neplánuje Finovi do jeho pohledu na hokej mluvit: „To opravdu ne. Pokud si bude přát, věci s ním proberu. Ale když dám příklad, nebudu mu vyčítat, jestli střídá čtyři pětky, nebo tři. To je jeho věc, Kari Jalonen jde s kůží na trh a musí přinést národu výsledky.“

Když dostal trenér otázku na vztah s novým šéfem, usmál se. „Ano, mám z něj dobrý pocit. Sám pracoval dlouho na stejné pozici,“ začal svoji řeč. Jen se jim ještě nepodařilo sladit kalendáře. „Zatím jsme si spolu ještě neměli čas sednout a pořádně si promluvit. Říkal mi, že je zaneprázdněn. Já byl taky ve Finsku, Švýcarsku, různě po Česku. Sejít se ale musíme,“ přeje si kouč.

Hadamzcikovi se zamlouvá styl, kterým Jalonen přistoupil k první „obyčejné“ nominaci. Cítíte, že nejde testovat. Ladí jádro, vyznává podobnou cestu jako dříve Miloš Říha. Vybral tým, který má vyhrávat. „Je to správná cesta. Byl jsem trochu zklamaný, že před Kariho nástupem jsme jednou vzali mladý tým, pak starý tým, potom třetí tým,“ pronesl Hadamczik. „Je zde určitý počet hráčů, které musíte zabudovávat. Když jim dáváte opakovaně šanci, postupně rostou. Takových kluků tady ale není padesát, spíš pětadvacet. S trenérem jsem se o tom nebavil, ale tvoří tým, jde správnou cestou,“ přidal.

Hodně se mu líbí, že v nominaci na první podnik turnaje se objevil například Roman Červenka: „Dost mě těší, že nabídku přijal, ukazuje příkladný přístup. Honza Kovář by taky jel, jen má nějaké zranění. Musíme chtít vyhrávat, pak mají hráči dobrou psychiku, věří si, trenérům se tým pak i lépe sestavuje.“

K setkání prezidenta svazu s trenérem prý brzy dojde. „Předběžně jsme se domluvili, že to uděláme po Karjale, abychom si promluvili o jeho plánech, vizích a nápadech. Bude dobře, když se blíž poznáme,“ přiznal Jalonen. Ideální scénář vypadá tedy tak, že Fin povede národní tým na plánovaném Světovém poháru na jaře 2024 i pak na MS v Česku. „Jasně,“ přizvukuje Hadamczik. „Když do něčeho musíte zasahovat, znamená to, že je něco špatně. Všichni si přejeme to samé, ať není potřeba nic měnit,“ dodal.

Setkání musí klapnout