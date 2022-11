Musil o Karjale: Nehraju podle představ, ale chci odvést 100 procent!

V týmové produktivitě je na jedenáctém místě, před Adamem Musilem najdete i tři obránce. Přesto se pardubický útočník ocitl v nominaci Kariho Jalonena na turnaj Karjaly v příštím týdnu. Překvapení? Jak se to vezme. Trenér neskládá nominaci tak, že sebere patnáct forvardů s nejvíce body a ledabyle je rozdělí do trojic. Pro každého jednotlivce má přesnou roli. Musil je rafan, solidní dopředu, hodně cenný v tom, že soupeře pravidelně dohrává, odebírá mu energii. Pracant. Aby ne, jmenuje se přece Musil… Ve čtvrtek proti Olomouci se mu splašila i kladiva, když se na konci jal pomstít nepříjemný atak Lukáše Klimka na bráchu Davida.

Jak na vás zapůsobila nominace na první turnaj evropské Tour?

„Reprezentovat je vždycky čest, za nominaci jsem moc rád. Vím, že nehraju úplně podle představ, ale je to tak, jak to je. Neřeším, zda si nominaci zasloužím, nebo ne. Chci to prostě vzít, běžet s tím, předvést sto procent. Zahraju si kvalitní zápasy, těším se.“

Pardubice se vezou na vlně, vyhráli jste devětkrát po sobě, nálada v klubu, ve městě a okolí je výborná. Jak to vstřebáváte?

„Je paráda, že takhle vyhráváme. Hrajeme dobře z obrany, nedostáváme moc gólů, to se mi líbí. Doufám, že v tomhle duchu budeme pokračovat dál. Před pauzou nás čeká ještě jeden těžký zápas (v neděli na Spartě), věřím, že ho zvládneme.“

Nebral byste, kdyby už zítra začalo play off? Vypadáte připraveně…

„Radši ne. Před námi je ještě spousta práce. Pokaždé je na čem pracovat, co zlepšovat. Máme začátek listopadu, což je pořád začátek sezony. Chce to zlepšovat naši hru den ode dne.“

Pardubice - Olomouc: Klimek dohrál tvrdě Davida Musila a ve spolupráci s bratrem dostal naloženo Video se připravuje ...

Uhráváte výhry i sebevědomím? Třeba v úterý v Boleslavi vás domácí drtivě přestříleli, Roman Will předvedl mraky skvělých zákroků a vy jste vyhráli 1:0. A proti Olomouci rovněž s čistým kontem.

„Je to tak. Když jste takhle na vlně, všechny odrazy puků jdou na vaši stranu, za což jsme rádi. Zároveň to musíme brát s pokorou a pracovat každý den. Všechno se to může rychle otočit na druhou stranu.“

S Olomoucí to bylo výživné i v rámci osobních soubojů. Měli jste pifku na soupeře po zákrocích Olesze v první třetině a Klimka v závěru?

„Jsou to vypjatá utkání. Tohle je hokej, oba týmy chtějí vyhrát. Tak to zkrátka je. Pokud se takové zákroky stanou, musíte se umět postavit za své spoluhráče. Ukázali jsme i v tomhle sílu našeho týmu, hrajeme jeden za všechny a všichni za jednoho.“

Na vaší grimase bylo vidět, jak vás Klimkův zákrok vytočil a že se mu chystáte dát co proto.

„Určitě. Šlo o zákrok na konci zápasu. Jak říkám, za spoluhráče se musíte umět postavit. Jsme tu jeden pro druhého.“

