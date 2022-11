Lakatoš a reprezentace? Jsem zklamaný, musím na sobě víc makat

Probíhala s reprezentačním týmem nějaká komunikace ohledně vaší případné nominace?

„Ne.“

Jste zklamaný?

„Samozřejmě, že jsem. Každý chce reprezentovat, hrát mezinárodní zápasy. Nedá se nic dělat, budu muset víc makat, víc na sobě zapracovat a doladit chyby. Pak se tam třeba podívám.“

Spartu jste pomohl skolit dvěma přesnými ranami z přesilovek, těší hodně?

„Je naše práce, abychom dávali góly v přesilovkách. Při hře pět na pět tolik šancí není a speciální týmy rozhodují. Pro každý mančaft je dobře, když speciální týmy fungují, dokážeme si přesilovkou pomoci a nakopnout se. To je velké plus. Nám se to dneska podařilo, bereme tři body a jsme šťastní.“

Jaké to je, porazit Spartu před devíti tisícovkami fanoušků?

„Úžasný zážitek, kulisa byla perfektní. Hnalo nás to dopředu. Lidi si zasloužili, abychom vyhráli za tři body.“

Bylo znát, že Sparta není aktuálně v ideálním rozpoložení?

„To bych ani neřekl. Na druhou stranu, my máme tým, který dobře funguje. Dokázali jsme se semknout, udělat partu a to je hlavní. Jestli se tomu druhému daří, nebo ne, to je celkem jedno. My musíme hrát šedesát minut naši hru a pak můžeme porazit kohokoliv.“

Navíc ukazujete, že to jde i bez zraněných opor – Petera Muellera, Juraje Mikuše a Lukáše Krenželoka. I to ukazuje týmovou sílu?

„Samozřejmě. Každý jeden hráč chybí, ale je to jen na nás, jak se s tím popasujeme. Funguje nám to. Teď máme dlouhou pauzu, všichni se snad dají dohromady a doufám, že budeme ještě silnější.“

Za nerozhodného stavu 2:2 jste v 57. minutě hráli přesilovku, trenéři si brali oddechový čas. Hodně jste komunikoval s Rostislavem Maroszem, povedlo se vám skórovat podle instrukcí?

(usměje se) „Něco jsme si řekli, ale ono to pak bylo trošku jinak. Díkybohu za to, že se nám podařilo gól dát a závěr pohlídat, protože tři body jsou cenné.“

