Jalonen o kritice i vizi: Přímo mi nikdo nic neřekl. Nejsem defenzivní kouč!

PŘÍMO Z FINSKA | Bronz! Velká sláva. Po dekádě půstu konečně medaile na mistrovství světa. Většina národa velebila trenéra Kariho Jalonena jako hrdinu. Ne všichni v českém hokejovém prostředí mu však fandí. Někdo kritizuje jeho pojetí hokeje, jiný tvrdí, že bez Davida Pastrňáka by mužstvo cenný kov nezískalo. A Jalonen by už možná teď ani u národního týmu nebyl. „Do očí mi to nikdo neřekl,“ říká napřímo finský kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Působil jako dar shůry. Poprvé se na střídačku české hokejové reprezentace postavil cizinec. Uznávaný expert a odborník. Vážená osobnost. Po olympijském fiasku pod Filipem Pešánem dokázal Kari Jalonen okamžitě doručit úspěch. Ukončil medailové čekání. Mezi fanoušky se stal velmi populárním. „Češi jsou vřelí, otevření. Tohle je ve Finsku jiné,“ usmívá se.

Máte v hlavě pořád vzpomínky na květnový bronzový šampionát?

„Jistě! Jsou to nádherné momenty, které budu mít v paměti navždy. Když si na to vzpomenu, bylo to pro mě opravdu emotivní a dojemné. Jsem šťastný za hráče a celý český národ, pro který jsme tu medaili přivezli. Snadné to ale nebylo.“

Co pro vás bylo nejtěžší?

„Přišel jsem osm týdnů před startem mistrovství světa, musel jsem poznat hráče, rychle se do toho dostat. Extrémně mi v tom pomohli asistenti a videotrenéři, kteří odvedli kus práce. Totéž Petr Nedvěd (generální manažer). Jsem rád, že jsme hned zorganizovali tréninkový kemp, který sice trval dlouho, ale přinesl ovoce. To byl základ. Měli jsme čas pracovat. Hráči měli prostor, aby pochopili můj plán a systém, který chci hrát. Měli jsme společný závazek, který jsme splnili. Samozřejmě nás hodně posílili kluci z NHL, hlavně Pasta. Posunul možnosti týmu na jinou úroveň. Všechno se sešlo.“

Celý turnaj ale sluncem zalitý nebyl. Kaňky v podobě proher s Rakouskem, Švédskem i Finskem. V semifinále debakl od Kanady.

„To máte pravdu, hladká jízda to nebyla