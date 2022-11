Červenka: Prohra mrzí, pocit z turnaje mám ale dobrý. Chválil nováčky

Dvě přihrávky naslepo. Dvě fatální ztráty, dva švýcarské góly. Češi na závěr Karjala Cupu nepředvedli špatný výkon, na výhru nad Finy však nenavázali. „Samozřejmě mrzí, že turnaj zakončujeme prohrou. Jinak mám ale celkově z našeho představení na akci dobrý pocit,“ hodnotil kapitán Roman Červenka. Přijel jako mentor pro mladé, nováčky za odvedenou práci chválil.

Rozhodly obrovské individuální chyby. Výhru jste Švýcarům v podstatě darovali, souhlasíte?

„Je to tak, dali jsme jim výhru. Začátek nebyl špatný, kontrovali jsme hru, ale jinak to byl hokej nahoru dolů. Oni tak hrají. Chodí hodně napadat. Myslím, že jsme tam měli nějaké šance, ale jejich góly jsme jim trošku usnadnili. Je to škoda. Když se stane nějaká chyba a jeden tým zavře toho druhého v pásmu, je pak složité se z toho dostat. Měli jsme tam snad i nějaké břevno v přesilovce. Škoda, že jsme ji nevyužili na 3:1, pak bychom podle mého zápas zvládli. Oni pak vyrovnali tečí před koncem druhé třetiny na 2:2. Škoda.“

Nebavili se trenéři o odvolání brankáře Romana Willa ve třetí třetině? Jen tři body mohly zajistit šanci na celkovou výhru v turnaji.

„Upřímně řeknu, že jsme se o tom nebavili. Sám jsem body nepropočítával, i když je to asi pravda, že pak by byla ještě šance turnaj vyhrát. Ale neřešili jsme to.“

Karjala Cup byl prvním turnajem po bronzovém mistrovství světa. Tým se samozřejmě hodně proměnil, jaký z něj máte pocit?

„Je to nová sezona, hodně nový tým. Pár mladších kluků, z nichž někteří hráli poprvé a je to pro ně super zkušenost. Myslím, že všichni, co tu byli, si nominaci zasloužili a odvedli výborný výkon. Samozřejmě mrzí, že turnaj zakončujeme prohrou. Je škoda, že jsme třeba nezvládli alespoň prodloužení, bylo by to o něco lepší, ale ani tak jsme se Švýcary nehráli špatný zápas. Škoda utkání se Švédy, které nám nevyšlo. Proti Finům jsme předvedli dobrý týmový výkon, odpracovali jsme to. Teď vcelku také, ale byl to jiný soupeř, hrál se rychlejší hokej. My jsme udělali pár chyb, které nás stály zápas. Jinak pocit z turnaje je vcelku dobrý.“

Zapadli mladíci do systému?

„Těch věcí je samozřejmě dost. My jsme si pak i řekli, že informací na první zápas bylo hodně, že musíme hru trochu zjednodušit a odrazit se hlavně od základních věcí, které potřebujeme dělat, abychom mohli být na téhle úrovni úspěšní. S Finy jsme výkon zlepšili, a koneckonců i se Švýcary to nebylo špatné. Od začátku turnaje u nás byla vzestupná tendence.“

Jak je tenká hranice mezi držením systému a pasivitou? Moc šancí jste si proti Švýcarům nevytvořili.

„Každý má pocit asi trošku jiný. Necítil jsem, že bychom byli nějak pasivní. Měl jsem pocit, že tam nějaké šance byly, vybojovali jsme si ve druhé třetině přesilovky. Oni nás samozřejmě taky zavřeli, my jsme ale věděli, co budou Švýcaři hrát. Když dostaneme puk k nim do pásma a nejsme tam okamžitě alespoň dva pospolu, tak uhrají souboj a jedou pryč. Bylo důležité tam být ve více lidech a puky udržet. Zápas pak vypadá jinak, pokud se udržíš na puku v útočném pásmu, nebo zda ti s ním hned odjíždějí pryč. Z toho si pak vytváříš šance. Přišlo mi, že to byl celkově vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách.“

Nechyběla obecně častější střelba? V sobotu jste z 19 střel vykutali pět gólů, teď bylo pokusů znovu jen dvacet.

„Ono je také důležité, jaké střely. Když pak jde střela od modré, musí tam být někdo před bránou, jinak to nemá skoro smysl. Je třeba tam být na souboje o puk. Dvacet střel není moc, ale jak říkám, musí mít nějakou kvalitu, jinak nemá cenu to jen házet na brankáře.“

Platí domluva s trenérem Karim Jalonenem? Uvidíme vás příště v národním dresu až před mistrovstvím světa?

„Bavili jsme se o tom, ale uvidíme. Já s účastí každopádně nemám problém. Před Vánocemi však hrajeme hodně zápasů a klub nechce, abych na repre jel. Nejsem ten, kdo plánuje nějak moc dopředu. Určitě budu s Karim mluvit a rozhodneme se podle toho, jak on bude potřebovat.“