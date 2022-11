Jalonen triumfoval doma. Rodina mi fandila v českých dresech, usmívá se

PŘÍMO Z TURKU | Přehodili roli, tentokrát oblékli vítězný kostým. Zatímco ve čtvrtek v Českých Budějovicích aktivní Češi marně mlátili do švédských vrat, teď v Turku byli oni ti efektivnější. Ve skvělé atmosféře před osmi tisíci finskými fanoušky porazili domácí výběr 5:2. Na pět tref jim stačilo 19 střel. „Někdy se to tak sejde,“ smál se trenér Kari Jalonen.

S výkonem proti Tre Kronor nebyl kouč Kari Jalonen pranic spokojený. „Byli jsme pomalí v přihrávkách, trvalo nám to. Nešlo ani tak o rychlost bruslení, ale opravdu o pasy. Švédové nám hodně puků sebrali z hokejek proto, že jsme byli pomalí v rozhodování,“ vrtěl hlavou.

To se tentokrát nedělo. Výkon byl výrazně lepší. Ve všech směrech. „Klíčovým bodem výhry byl týmový výkon, přístup všech hráčů. Přesně o tom jsme během pátečního meetingu mluvili. Chtěli jsme hrát více jako tým, držet pohromadě. Teď se to povedlo. Hráli jsme velmi dobře do defenzivy. Všechny lajny se držely naší hry, všichni věděli, co mají dělat v daných situacích. Tohle mi trochu chybělo v Českých Budějovicích, teď to tam ale bylo,“ hodnotí sobotní výhru 5:2 nad Finy.

Jalonen vedl Čechy proti svým Finům počtvrté, podruhé slavil výhru. Předčil svého jmenovce Jukku na lavičce Suomi. „On ví, jak hrajeme. Potkali jsme se ve vzájemném utkání naposledy v Tampere. Dnes jsme dobře plnili taktické věci, hráli jsme dobře na obou koncích kluziště.“

Češi před 8168 fanoušky předvedli zřídka vídanou úspěšnost střelby. Na pět branek jim stačilo 19 střel. Úspěšností se dostali k 27 procentům. „Vždycky říkám, že tohle je nejtěžší věc v hokeji. Skórování. Můžete mít spoustu superšancí, ale gól nedáte. Jindy vám padne skoro všechno,“ usmívá se Jalonen.

Když se objevil na kostce, hala mu začala aplaudovat. Vítězství nad Finy je pro něj logicky pořád speciální. „Ale jen trochu,“ rozesměje se. „Opravdu jen trochu, nic velkého. Ale jasně, tohle je moje domovské město. Měl jsem tu celou rodinu a kamarády. Všichni nám fandili, přáli mi to. Měli na sobě české dresy,“ přidává.

V Turku působil Jalonen i jako hráč. Za místní TPS odehrál necelých pět sezon. Jeho bilance za tu dobu je úchvatná. Čtyřikrát oslavil titul. „Vzpomínky? Ty visí pod stropem haly,“ ukázal na šampionské banery na trámech. „Mám to tu rád,“ dodává.

V neděli od 11.30 hodin Češi uzavřou Karjala Cup duelem se Švýcarskem. Pokud by v základní hrací době zvítězili a Finové by zároveň porazili Švédy, pak by národní tým turnaj ovládl.