Jalonen rozdával rozhovory, na Finy umí: Je to speciální. Kulisa? Smutné

PŘÍMO Z HELSINEK | Cestou z ledu už přijímal od místních známých gratulace. Pak dlouho dával rozhovory i finským novinářům. Kouč Kari Jalonen dovedl národní tým k vítězství nad Suomi (3:2). V místě, kde dlouho působil, v roce 2011 s IFK získal titul. Už je z něj pomalu specialista právě na zemi, z níž pochází. Ze čtyř utkání vyhrál třikrát! To už není náhoda… „Je to vždycky speciální,“ usmíval se finský expert po první české výhře v rámci Švýcarských her.