Finsko - Česko 2:3. Drama v závěru, rozhodl Tomášek. Hrubec zářil

Čeští hokejisté se připravují na start Švýcarských hokejových her • ČTK / Vondrouš Roman

Čeští hokejisté vstoupili do Švýcarských her výhrou v Helsinkách nad Finskem 3:2. Ve čtvrtém utkání série Euro Hockey Tour tak dosáhli na druhou výhru a opět to bylo v domácím prostředí úřadujících olympijských vítězů a mistrů světa. V listopadu na turnaji Karjala svěřenci finského kouče Kariho Jalonena porazili Suomi v Turku 5:2.