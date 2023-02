Slováci zuří. Talent (20) jim zlikvidoval německý kapitán: Ubohý smrad

Běžela poslední minuta rozhodnutého utkání. Němci si po skvělém nástupu do třetí třetiny, kdy odskočili o dva góly, šli pohodově pro třetí sezonní výhru nad Slovenskem v řadě. Kapitán Tobias Eder se ale rozhodl, že už tak zklamaným fanouškům v Košicích (7532 diváků) poklidný konec zápasu nedopřeje. V čase 59:43 se přiřítil do útočného pásma, kde hrál s pukem talentovaný útočník Maroš Jedlička.

Byť se hokejista Zvolena (v sezoně 35 zápasů, bilance 16+16), jenž hokejově vyrůstal v Brně, Havířově či Žďáru nad Sázavou, pokoušel naproti jedoucímu soupeři obloukem vyhnout, Eder byl rychlejší a svým kolenem v plném trysku naboural do Jedličkovy nohy. Rodák z Trnavy následně provedl neúmyslnou piruetu a skácel se k ledu. Za brutální faul dostal čtyřiadvacetiletý centr hrající za Düsseldorf od rozhodčích trest na pět minut plus do konce utkání. Nicotná útěcha pro Slovensko, když za 17 sekund bylo dohráno.

„Zákrok na Jedličku v zápase byl zbytečný, nebyl pro něj důvod. Doufám, že bude v pořádku,“ hodnotil incident trenér slovenské reprezentace Craig Ramsay. Kanadskému kouči na střídačce Slovenska se během dvojzápasu s Němci navíc zranil ještě útočník Daniil Fominych.

Ederův úlet nicméně ohromně naštval nejen fanoušky. K zákroku se ostře vyjádřil redaktor denníku Šport Tomáš Prokop, který dal najevo pořádné zhnusení. „Tohle udělat v přípravném zápase. Tobias Eder je špinavec, ne kapitán. Ubohý smrad, kterému by za toto v NHL rozbili hubu. Jestli Marošovi Jedličkovi ukončil sezonu, tak jsou to stotisícové ztráty,“ napsal na Twitteru.

A jak vážné je Jedličkovo zranění? Asistent trenéra Andrej Podkonický se pro Šport vyjádřil, že má mistr slovenské extraligy z roku 2021 něco s kolenem a rovněž doufal, že nepůjde o nic vážného.

Němci, které po listopadové rezignaci finského kouče Toniho Söderholma převzal trenér Harold Kreis společně s asistentem Alexanderem Sulzerem, se k velice nebezpečnému zákroku zatím nijak nevyjádřili.