Stezka do NHL? Zájem asi je, přiznal gólman Vítkovic. Zatím to ale neřeší

Působil jistě a v klidu, jenže pod maskou halil nervozitu. Jeho první utkání proti soupeři takové úrovně. „Předvedl opravdu výborný, sebevědomý výkon a vychytal výhru,“ chválil kouč Kari Jalonen. „Je hezké to slyšet, cítil jsem se dobře. Byla to fakt pecka, ovšem našly by se věci, které bych mohl zvládnout líp,“ svěřil se Aleš Stezka po pátečním tréninku v Malmö.

Jeho jedinou mezinárodní zkušeností mezi dospělými byl dosud duel s Rakouskem před loňským mistrovstvím světa. Ještě ve dvacítce ho však před sedmi lety předhodili Američanům ve čtvrtfinále juniorského šampionátu. Po první třetině střídal Vítka Vaněčka, dostal pět gólů, tři od Austona Matthewse. Zápas skončil 0:7.

„Když se podíváme, co tam bylo za hráče… Nedeljkovic chytá NHL, Matthews, DeBrincat, Matthew Tkachuk, McAvoy. Samá velká jména. Výsledek nebyl dobrý, ale už je to minulost. Snažil jsem se z toho vzít pozitivní věci. Dívám se dopředu,“ řekl.

Už v roce 2015 Stezku draftovala ve čtvrtém kole Minnesota. Wild v té době moc mladých gólmanů nebrali, spíš si najímali zkušené borce. „S jiným vedením přišla změna. Udělali pokrok. Dneska je tam šikovný Hunter Jones, výborně chytá (Filip) Gustavsson, na farmě je jeden z největších talentů Wallstedt, který jednou může nahradit legendu Fleuryho. Ten je starší, ale pořád výborný, může zároveň předat spoustu zkušeností,“ vypočítával Stezka.

Ve výběrech ročníku 1997 se přetahoval o místo i s Danielem Vladařem, jenž už taky chytá NHL. Začínal v Bostonu, teď dozrává pro místo jedničky v Calgary. „Náš ročník byl velice silný. Filip Chlapík, Michael Špaček, Dominik Lakatoš, Filip Hronek, Libor Hájek. Spousta kluků to dotáhla hodně daleko. Z brankářů jsme jezdili od šestnáctky, sedmnáctky já, Vlady, Honza Růžička a Petr Kváča. Tak nějak jsme mezi sebou bojovali, na osmnáctkách byl jedničkou Vlady. Jsou to hezké vzpomínky, obrovské zkušenosti. Ale dospělý hokej a reprezentace, to je úplně jiné,“ připustil Stezka.

Minnesota s ním smlouvu nepodepsala, jen když působil dvě sezony v USHL, jel dvakrát na nováčkovský kemp. Práva na něj Wild už nevlastní, čtyřletá opční lhůta dávno vypršela. „Tenkrát jsem nebyl vůbec vyzrálý. Jedna sezona v juniorce se mi povedla, vyhráli jsme titul, ale nebyl jsem psychicky připravený na to udělat takový krok. To přišlo až později. Zpětně jsem rád za facky, co jsem dostal, uvědomil jsem si spoustu věcí. Když mi bylo osmnáct, devatenáct, myslel jsem si, že všechno půjde samo. Měl jsem to nastavené špatně, teď už to vím. Člověk potřebuje štěstí a zároveň musí dělat věci správně, aby mu šel naproti. Hokej je z osmdesáti procent o hlavě, a pokud ji nemáte dobře nastavenou, není ani výkon ideální,“ přiznal Stezka.

Hodně mu prý pomohla rodina, jeho žena, oči mu otevřely děti, které měl brzy. „Uvědomil jsem si, že se nestarám jen o sebe. Prospěla mi štace v Havířově, kde mi Jiří Režnar s trenérem gólmanů Dušanem Šafránkem i po psychické stránce strašně pomohli. Jsem vděčný, že jsem spadl na zem a mohl se odrazit. Díky bohu to tak je. Chci v tom pokračovat posouvat se. Hokejově i lidsky,“ pravil.

Z Třemošné hrál od sedmé třídy za Liberec, mezitím Severní Amerika, pak návrat, Chomutov, Ústí nad Labem, Havířov a Vítkovice, kde září druhou sezonu. Draft v dnešní době není jediným způsobem, jak se proklikat až do NHL. Možnosti tu jsou, interes o Stezku rovněž. A to značný. Kdybyste po něm ale chtěli, ať vysype jména klubů, nepochodíte.

„K tomu vám nic nepovím, protože to popravdě ani nechci řešit. Samozřejmě, zájem asi je nebo může být. Ale blíží se play off, nyní jsme na reprezentaci. Snažím se žít tím, co je teď. Pokud není něco vyloženě na stole, neřeším to ani já. Až se vrátím do Vítkovic, budu se soustředit na to, co bude tam, na naši sezonu, svoji práci. Co přijde potom, se uvidí. Smlouvu mám ještě na příští ročník, uvidíme,“ uvedl Stezka.

V minulé sezoně chytal v základní části 46 utkání. V tomto ročníku to vypadá na podobnou nálož. Zatím je na pětatřiceti. S libereckým Kváčou už se přehoupli přes devět set zásahů. „Každý gólman se cítí líp, čím víc chytá, čím víc má zápasů i zákroků. Jsem za to vděčný,“ pravil s pokorou.

I čísla má znamenitá, patří mezi absolutní špičku. Ale hlavní pro něj je, že se týmu daří, že vyhrává a sbírá body. „Před sezonou jsme si stanovili postupné cíle, snažíme se jít krok po kroku. Jak je to nastavené, tak to funguje, každý to přijal, svou roli, i co chceme hrát. Jsme jeden tým. Sezona je pořád ještě před námi, ale budeme se snažit udělat co největší úspěch,“ přál si.

Aleš Stezka v sezoně za Vítkovice

zápasy 35 (2. v lize)

minuty 2143 (2.)

zákroky 927 (2.)

výhry 22 (2.)

průměr gólů 2,18 (6.)

úspěšnost 92,24 % (5.)

čistá konta 5 (2.)

Zákrok sezony? Hlavně puk chytit

Je to jen procento z toho, co Aleš Stezka ve vítkovické brance už předvedl. Zásah v utkání proti Liberci, kdy obrácen zády famózně vyrazil máchnutím hokejky bekhendový blafák Jakuba Rychlovského, ale patří ke klenotům zlatého fondu brankářského umění. Zákrok sezony. „Je to příjemné, paradoxně tomu předcházela moje chyba. Ale naštěstí jsem to zachránil a klukům pomohl. Razím zásadu, že nezáleží, jakým způsobem to uděláte, ale je důležité puk chytit. Když se podíváte na NHL, tam se podobné věci dějí často. Snažil jsem se zabránit gólu, chytit kotouč a štěstíčko se přiklonilo na mou stranu,“ uvedl Stezka. Možná bude brzy předvádět své kousky v NHL taky.

Vítkovice - Liberec: Zákrok sezony? Fantastický Stezka ukradl jasný gól Rychlovskému Video se připravuje ...

