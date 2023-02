Česko - Švédsko 2:1p. Návrat krále Kováře. Hrdinou byl ovšem Stezka

S přibývajícím časem se před Alešem Stezkou hráči ve žlutém rojili jak hejna vos. Vytáhlý český gólman však výpadům až do 43. minuty, kdy ho prostřelil Lucas Wallmark, odolával s přehledem a klidem. Aspoň to tak vypadalo.

„To jsem rád. Proto asi mám raději masku a nejsem v poli. Byl jsem fakt nervózní, přiznám to, ale s prvním, druhým zákrokem to ze mě padalo,“ usmál se.

Ještě před začátkem zápasu proběhla na ledě malá slavnost. Švédové uvedli do své Síně slávy hokejovou legendu Ingeho Hammarströma. Útočníka, který reprezentoval na olympiádě a pěti mistrovstvích světa, se v 70. letech se stal evropským průkopníkem v NHL, hrál pět sezon v Torontu s nedávno zesnulým Börjem Salmingem a další dvě v St. Louis.

Mezi přítomnými skauty zámořských klubů, kteří pendlují mezi Malmö a Angelholmem, kde se koná Turnaj pěti dvacítek, by se našlo ještě pár jeho soupeřů. Třeba někdejší útočník Buffala Rick Dudley, který pracuje pro Floridu.

Švédové předchozí dva duely Euro Hockey Tour proti českému týmu vyhráli. V listopadu v Českých Budějovicích 4:1 a o měsíc později ve Fribourgu 4:0. Pod novým, 43letým koučem Samem Hallamem, ovládli oba turnaje a jedinou porážku dosud utrpěli s Finskem na Karjale. Jejich úkol zněl jasně. Doma se chtějí zase vytáhnout.

„Hráli aktivní hokej, ale to my taky. Byl to těžký zápas od začátku do konce, na mezinárodní úrovni je to strašně rychlé, proti extralize o dost větší tempo. Na druhou stranu jsem se snažil na to nemyslet a rychle si na to zvyknout, dělat si pořád svoje věci. Ve druhé třetině na nás vlítli, měli přesilovky, ale kluci mi taky pomohli,“ pokračoval brankář Stezka.

Tre Kronor postavili do turnaje to nejlepší, co doma a po kontinentu mají. Do sestavy zařadili čtyři mistry světa, Oscar Lindberg působící ve švýcarském Bernu zažil triumfy dokonce dva. Celkem 15 hráčů si zahrálo v NHL, oproti pěti českým.

Taky nástup do domácího turnaje pojali pořadatelé celkem bombasticky. Nicméně v hledišti už to moc velká sláva nebyla. Víc než třistatisícové Malmö hokeji prý moc nehoví a místní Redhawks jsou v elitní SHL jasně poslední. Ještě ráno bylo prodáno na první zápas Tre kronor jen 2500 vstupenek, ve čtvrteční večer to bylo dvakrát tolik. Ochozy pro 12 600 diváků na spodním prstenci vypadaly prořídle a v horním patře zely prázdnotou.

Prvních pět minut se hrálo bez přerušení, ale taky bez střel na branku. První se osmělili Švédové, kteří začali hledat, kudy vede stezka přes českého gólmana. Jejich vysocí a silní hráči začali víc clonit před Stezkou a pokoušeli se o dorážky. První gól však padl dvě minuty před první přestávkou na opačné straně.

Ještě předtím to v hledišti zahučelo, když obránce Libor Zábranský rozezněl tyč. Hráči v červeném pak ve své první přesilovce roztáhli deštník, Petr Zámorský nabil na pravou stranu Dominiku Lakatošovi. Ten se do rány opřel celou vahou, kotouč švédskému strážci Larsi Johanssonovi vypadl před Jana Kováře a ten z dorážky zkušeně zasunul.

Švédové stačili vyrovnat, ale k rozhodnutí měl blíž český tým, Zámorský trefil podruhé tyč. V prodloužení po prvním útoku české trojice ukončil zápas obránce Lukáš Klok . „Trošku jsem zpomalil, aby nebyl ofsajd. Počkal jsem za bekem, ten víc počítal s nahrávkou na Filipa Chlapíka. Udělal jsem krok navíc a Kovi mě super našel,“ popisoval střelec rozhodující trefy.

„Jsme rádi, že jsme je poprvé v sezoně porazili. V některých pasážích byli lepší, ale my jsme si to pohlídali, a když něco uteklo, Aleš Stezka nás podržel. Super týmový výkon,“ zhodnotil po výhře nad Tre kronor.