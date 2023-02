Stezka po vydřené výhře: Vypadal jsem v klidu? Ještě že nosím masku

Byl to hodně těžký zápas?

„Byl, od začátku do konce. Na mezinárodní úrovni je to strašně rychlé, proti extralize fakt o dost větší tempo. Na druhou stranu jsem se snažil na to nemyslet a rychle si na to zvyknout, dělat si pořád svoje věci. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Pod palbou jste vypadal v klidu a suverénně. Zvládal jste to opravdu tak?

„To rád slyším. (usměje se) Možná proto mám raději masku a nejsem v poli. Byl jsem nervózní, přiznám to. Vlastně prvním, druhým zákrokem to ze mě pomalu padalo, cítil jsem se dobře. Oni hráli aktivní hokej, my taky. Takže je radost se na to dívat. Ano, ve druhé druhé třetině na nás vlítli, měli přesilovky, ale kluci mi perfektně pomohli.“

Švédové se hodně se tlačili před bránu, mají silné hráče, strkali se. V tom byli nejvíc nepříjemní?

„Já mám hru okolo brány hodně rád. Takže mi sedlo, že tam takové situace byly. Díky patří klukům. Kolikrát to museli odpálit, pomohli mi moc, i v předbrankovém prostoru. Bylo to rychlejší a jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď jen pokračovat v tom, co jsme předvedli. Máme před sebou dva zápasy a díváme se dopředu na ten další.“

Do brány prošla jediná střela. Viděl jste, neviděl?

„No, viděl. Tam byla varianta, že může nahrát. Nechtěl jsem vůbec cheatovat, ne. Hezky to trefil, asi by se to mělo chytat.“

Na druhou stranu český tým měl dvě tyčky, mohl rozhodnout dřív, byť Švédi v některých pasážích měli navrch, souhlasíte?

„Na to se nemůžeme úplně ohlížet. Šance jsme taky měli. Vytvořili jsme si kvalitní šance vepředu a jsem rád, že kluci využili toho, když se tam dva Švédi trochu srazili, což je pro ně smůla, pro nás dobře. Bereme to s respektem. Jsou to vydržené dva body a musím pochválit všechny.“

Nemyslel jste po dvou třetinách na nulu?

„Ne, ježiš vůbec! Byl jsem fakt vděčný za to, že jsem dostal šanci. Věděl jsem, že výsledek je pořád 1:0 a snažil se jen prostě nedostat gól, abych klukům pomohl a abychom zápas zvládli.“

Po dvou startech máte i s prodloužením v reorezentaci průměr necelý gól na zápas. Co vy na to?

„To jsou hezké statistiky, ale já jsem rád, že jsme vyhráli za ty dva body. To je asi to nejdůležitější, taky že tady můžu být. Beru to všechno s pokorou. Jsem strašně vděčný, že jsme vyhráli, spadla ze mě trochu nervozita. Jak tady stojím, už sám cítím, že to ze mě odchází.“