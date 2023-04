Češky na MS obhájily bronz! Svět si musí zvykat, hlásí. Oslava i gratulace

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové, jež dovedla na přelomu srpna a září český tým k historické medaili, dnes inkasovaly jako první, když se prosadila Lara Stalderová. Češky však ještě do první přestávky skóre otočily zásluhou Křížové a Michaely Pejzlové. Lena Marie Lutzová pak sice ve druhé části vyrovnala, ale Křížová ve 38. minutě rozhodla.

„Tohle je pro náš tým vážně skvělé. Ale zrovna tak dobré je to pro všechny holky u nás doma, když vidí, že jsme mezi nejlepší trojicí na světě a loni to nebyla jen nějaká náhoda. Svět si na to musí zvyknout, že jsme takhle nahoře,“ uvedla pro oficiální web Mezinárodní hokejové federace Pejzlová.

Češky, které vyhrály první vzájemný duel na turnaji ještě v základní skupině 5:2, začaly s velkou chutí a hned v úvodních sekundách se do obrovské šance dostala Křížová, na její zakončení zblízka však stihla zareagovat pohotově betonem brankářka Brändliová. Národní tým pokračoval v náporu a vynutil si sérii tří rychle po sobě jdoucích přesilovek, v největší šanci zakončovala Hymlárová do odkryté branky, ale stav se neměnil.

Švýcarkám naproti tomu stačila hned první početní výhoda, aby šly do vedení. Z jejich teprve druhé střely na branku dala gól po bekhendovém zakončení největší hvězda a kapitánka Stalderová.

„Byla tam spousta emocí, byly jsme z toho gólu ohromně nadšené. Myslím, že to mohl být zlomový bod v porovnání se všemi předpoklady, když jsme skórovaly. Jenže pak jsme to bohužel neudržely a nedokázaly to vzadu zavřít tak, jak se nám to částečně dařilo proti Kanadě,“ litovala Stalderová.

Češky ale prohrávaly jen půl minuty: Vanišová se skvěle proháčkovala, lehce posunula kotouč přímo na hůl Křížové a ta nezaváhala. Drtivou střeleckou převahu v prvním dějství (18:3) pak podtrhla přesnou ranou na bližší tyčku Pejzlová.

„Během celého turnaje jsme se s holkama ve formaci snažily chodit hodně do branky, ale neměly jsme zrovna moc střeleckého štěstí. Jsem moc ráda, že to do sebe všechno zapadlo v tom nejdůležitějším utkání,“ pochvalovala si Pejzlová.

Ve druhé části šancí ubylo. Po zaváhání Škodové, která zastavila puk za brankou pro Pejšovou, ale pak se při návratu mezi tyčky nestihla zorientovat a nachytala ji Lutzová, byl stav 2:2. Češky pak nevyužily přesilovku, na druhé straně jim ve 34. minutě ujela Müllerová sama a zakončila bekhendem do brankové konstrukce. Vzápětí na druhé straně neuspěla Tejralová, v obrovské šanci minula Křížová a Mills nezakončila krásnou akci Láskové, ale výstavní ranou z kruhu se prosadila Křížová.

Zkraje třetí třetiny nevyužila slibnou možnost na vyrovnání Müllerová. V polovině 49. minuty musely Češky na dlouhých 96 sekund do tří, ale díky obrovské obětavosti těsné vedení uhájily. Záhy po skončení oslabení se Lásková jen velmi ztěžka zvedala z ledu po tvrdé kolizi s Zimmermannovou. Minutu a půl před koncem sáhly Švýcarky ke hře bez brankářky, ale český tým v čele s pozornou Škodovou odolal a mohl začít slavit další medaili z velké akce.

„Odehrály jsme tu třetí třetinu úžasně. Bylo tam z naší strany moc vyloučení, ale máme v týmu hráčky, které dokážou kdekoliv cokoliv zblokovat. A také máme brankářku, na kterou se můžeme kdykoliv spolehnout. Byl to skvělý týmový výkon,“ ocenila výkon českého výběru Křížová.

„Jako celý tým jsme dobré ve hře s kotoučem. A byly jsme v tom dobré vždycky. Teď k tomu ale dokážeme přidat něco ze severo-amerického hokeje a hrát fyzicky. Snažíme se to zkombinovat dohromady a myslím, že právě to nám přináší úspěchy,“ uvedla Pejzlová.

Na medailové pozice dokázala Češky posunout dvojnásobná olympijská vítězka MacLeodová. „Je to vzrušující, obohacující a povzbudivé. Patří sem všechna možná slova, ale ne díky mně a pro mě. Ta slova patří holkám. Tak to je, když jste trenérem. Není to tom, co vy víte a znáte a jak vy se cítíte, je to všechno o nich. A dnes to byl pro nás obrovský krok k pochopení toho, že mezi ty nejlepší vážně patříme a můžeme usilovat o ty nejvyšší mety,“ prohlásila MacLeodová.

„Gratuluji hokejistkám k bronzu na MS. Obhajoba třetího místa je potvrzením pozice nejlepšího evropského týmu a to považuji za velký úspěch,“ vzkázal bleskově po závěrečné siréně šéf tuzemského hokeje Alois Hadamczik přes sociální sítě.

S gratulací neváhal ani premiér Petr Fiala. „Blahopřeji našim hokejistkám k výhře nad Švýcarskem a k opětovnému zisku bronzové medaile na mistrovství světa. Historicky druhá medaile z vrcholné soutěže je další velký sportovní úspěch!" napsal na Twitter.

Švýcarky skončily na MS čtvrté potřetí za sebou. „Opravdu si myslím, že jsme dnes měly šanci a mohly z toho zápasu získat víc. Právě proto je porážka tak moc devastující,“ netajila velké zklamání Stalderová.